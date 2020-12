أماكن عرض فيلم الرعب Death of Me بالسينمات

تعرض السينمات المصرية فيلم الرعب "Death of Me" وتدور أحداث الفيلم حول رجل وامرأة يستيقظان في ليلة الكريسماس لا يتذكران أي شيء، بعد تناول الكثير من الخمور، وتظهر شرائط الفيديو تورطهما في أحداث غامضة.

أبطال الفيلم هم ماجي كيو، لوك هيمسورث، اليكس إيسو، كيلي بي. جونز، والمخرج دارين لين بوسمان.

الفيلم يُعرض في سينمات صن سيتي، سينما بلازا (أمريكانا بلازا)، سينما بوينت 90، سينما صن سيتي VIP، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما جالكسي، سينما سيتي ستارز، سينما داندي مول، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما جولدن ستارز VIP، سينما مدينتي، سينما كايرو فيستفال، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما فوكس مول مصر.

أفلام الرعب المتاحة بالسينمات

كما تعرض السينمات أيضًا أفلام الرعب You're Not Alone وتدور أحداث الفيلم حول قوى شريرة تقوم بتعذيب امرأة وابنتها، حيث يتم إجبارهما على رؤية أمور مروعة ومرعبة داخل أروقة المنزل، وRelic تدور أحداث الفيلم حول أم مسنة تختفي لسبب غير مفهوم فتهرع عائلتها للبحث عنها، The Call يتعين على مجموعة من أصدقاء البلدة الصغيرة البقاء على قيد الحياة ليلاً في منزل زوجين شريرين، بعد وقوع حادث مأساوي أدى بهما لهناك، وفيلم Freaky الذي تدور أحداثه حول فتاة يتبادل جسدها مع قاتل مختل، وتكتشف الفتاة أنه يجب عليها العودة لجسدها خلال 24 ساعة قبل أن تصبح محبوسة في جسد القاتل للأبد، Come Play الذي تدور أحداثه حول طفل صغير تصبح حياته على المحك، حينما يصبح مطارد من قبل وحش يُدعى لاري يقتحم حياة الضحايا من خلال الهواتف الذكية والمحمولة.