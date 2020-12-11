إنترفاكس: انتحاري يفجر نفسه أمام مبنى الأمن الفيدرالي جنوبي روسيا

نقلت وكالة "انترفاكس" الروسية عن مصدر أمني، قوله إن انفجار وقع أمام مبنى الأمن الفيدرالي، جنوبي روسيا، نفذه انتحاري على الأغلب.

وبحسب المصادر عينها، فإن الحادث الذي وقع بقرية تشاي شيركيسيا، أسفر حتى اللحظة عن إصابة 6 أشخاص على الأقل، جرى نقلهم لمستشفى قريب، إضافة لمقتل المهاجم.

وأضاف المصدر: "وفقا للمعطيات الأولية، منفذ الانفجار هو رجل مجهول، قتل على الفور، وجرى تطويق المكان، وبدأت إجراءات إزالة الآثار والتحقيقات".

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشخص المجهول الذي فجر نفسه عند مدخل جهاز الأمن الفيدرالي ربما يكون منتميا لإحدى الجماعات المتطرفة.

وقال مصدر آخر للوكالة: "اقترب الرجل قبل الانفجار من مجموعة من المسؤولين الأمنيين عند مدخل مبنى الأمن الفيدرالي، وفجر نفسه وهو يهتف: الله أكبر".