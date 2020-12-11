كمامات لعمال النظافة.. واستمرار حملات التطهير في الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المديريات الخدمية بتشديد الرقابة على المحال والمنشأت التجارية والمطاعم والورش الحرفية، للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق التي جرى إقرارها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بالتنسيق مع ضباط شرطة المرافق.

جاءت توجيهات المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، اليوم، حيث وجّه رئيس هيئة النظافة بتوفير الأعداد الكافية من الكمامات لعمال النظافة والتأكيد على عدم تواجدهم بالشارع أثناء تأدية عملهم دون ارتداء الكمامة حفاظاً على سلامتهم.

وشدّد على رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية واستمرار حملات التطهير للمنشآت والمرافق الحكومية بالتعاون مع كافة الاجهزة المختلفة.

وصرح محافظ الجيزة أن إجمالي ما رصدته المحافظة من بناء مخالف خلال الأعوام الماضية بلغ 177 ألف مخالفة، جرى إزالة أكثر من 55 ألف حالة على مدار عاميين، لافتًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامآ كبيرًا بالملفات التى تمس الحياه اليومية للمواطن و على رأسها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنظافة والإشغالات، وأشار إلى استكمال مشروع الصرف الصحي بمركزي "العياط والصف" بعد توقف دام لعشرات السنوات.

وخلال الاجتماع، وجّه "راشد" رؤساء الأحياء والمراكز بالتأكد من إدراج طلبات التصالح على أجهزة الحاسب الآلي للحفاظ عليها من الفقد وتفعيل دور لجان البت بالشكل الأمثل لسرعة الفحص والبت فى الطلبات المقدمة من المواطنين، مشيراً إلى تلقي المراكز التكنولوجية 190 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء.

وفي نهاية الاجتماع، كلّف المحافظ مديرية الشئون الصحية بالتعاون مع الجهات المختصة في التصدي لظاهرة بيع الأدوية المغشوشة حفاظًا على أرواح المواطنين.