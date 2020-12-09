ضبط وكر لتصنيع المواد المخدرة بالجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية متجرى ومتعاطى المواد المخدرة ..

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة قيام (شخصين – مقيمان بدائرة المركز لهما معلومات جنائية) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة ، متخذان من شقة مستأجرة بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى تصنيع وتجهيز وتعبئة المواد المخدرة "الشادو" وترويجها على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بالشقة المشار إليها وبحوزتهما (35 كيس بداخلها مادة الشادو المخدرة وزنت 2 كيلو جرام – 2 كيس بداخلهما مادة البودر المخدرة – 7 عبوة ليوكايين المخدر – 8 عبوة أستون – 2 زجاجة بداخلهما مواد مخدرة – مبلغ مالى – ميزان حساس – 2 سلاح أبيض – كمية من الأكياس البلاستكية الشفافة).وبمواجهتهما أقرا بتصنيع المواد المخدرة "الشادو" مستخدمان مستلزمات الإنتاج المضبوطة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والأسلحة البيضاء بقصد حماية نشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.