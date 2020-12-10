انتظام تلقي طلبات التصالح من المواطنين في الجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية والإدارات المختصة في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، وذلك لمدة شهر إضافي تنتهي في 31 ديسمبر الجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام 2020.

راشد يناشد المواطنين سرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة المحافظ.. تم تلقي أكثر من 187 ألف طلب تصالح حتى الآن

وأكد المحافظ على أهمية هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة والتي تأتي مراعاة للبعد الاجتماعي واستجابة لرغبة المواطنين وتخفيفا عليهم بمد فترة قبول وتلقي الطلبات شهرا إضافيا لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال باقي الإجراءات واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوية، واستجابة أيضا لمطلب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتكفل بسداد قيمة التصالح عن المواطنين في القرى الأكثر احتياجا بهدف الحفاظ على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تقديم كل التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتكثيف الأعمال والمتابعة اليومية لأعمال اللجان وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية، مشيرا إلى أن محافظة الجيزة قد تلقت أكثر من 187 ألف طلب تصالح حتى الآن وتشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين للتقدم بطلبات التصالح.

مناشدا كل المواطنين الراغبين في التصالح بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة والاستفادة من المهلة التي تم مدها لتقنين أوضاعهم.