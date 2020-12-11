لبلبة: سوكوروف اشترط إقامة لجنة تحكيم "القاهرة السينمائي" في فندق واحد

قالت الفنانة لبلبة، إن المخرج الروسي إلكسندر سوكوروف، رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اشترط إقامة اللجنة بكامل هيئتها في فندق واحد طيلة فترة انعقاد الدورة 42، التي اختتمت فعالياتها، مساء أمس الخميس، داخل دار الأوبرا المصرية.

وأضافت لبلبة لـ "الوطن"، أنها كانت تفكر في التحرك من منزلها لدار الأوبرا يوميا، طيلة فترة المهرجان بحكم تقارب موقعهما، إلا أن "سوكوروف" طالب إدارة المهرجان بضرورة إقامة أعضاء اللجنة بالكامل داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة؛ لرغبته في إضفاء حالة من الانسجام والتناغم بين الجميع، بحسب قولها.

وأوضحت الفنانة لبلبة أنها لم تتمالك دموعها علي خشبة المسرح في حفل الختام، أمس؛ لأنها ستشتاق إلي لجنة التحكيم برئاسة سوكوروف، موضحة: "تولدت بيننا حالة من العشرة في أثناء فترة إقامة المهرجان، بحكم تناولنا للطعام معا، وتحركنا مجتمعين من الفندق لمكان العروض، فضلا عن دخولنا في نقاشات حول مستوى الأفلام التي كانت أكثر من رائعة في هذه الدورة".

وكشفت لبلبة عن طقوسها في أثناء عملها كعضو لجنة تحكيم قائلة: "أدون ملاحظات بعد مشاهدتي لكل فيلم من أفلام المسابقة، وأحرص على كتابة تقرير مفصل بما شاهدته في نهاية اليوم مهما كنت منهكة، حيث أراعي ضميري فيما أكتبه دون التحيز لأحد".

وكانت لبلبة قد سلمت الفنانة إلهام شاهين جائزة أفضل ممثلة بالمسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في حفل ختام الدورة 42، أمس، عن دورها في فيلم "حظر تجول"، واصفة أداءها في هذا الفيلم بالرائع والمتفرد.

وأعربت إلهام شاهين عن سعادتها بحصول علي هذه الجائزة من مهرجان القاهرة السينمائي، ووجهت الشكر للمنتج محمد حفظي، رئيس المهرجان، وكل العاملين في هذه الدورة على خروجها بهذا الشكل المشرف، رغم تحديات وباء كورونا.

وشارك في بطولة الفيلم كامل الباشا، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، ومحمود الليثي، وعارفة عبدالرسول، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم المخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من تأليف وإخراج أمير رمسيس.