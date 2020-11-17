لبلبة: العمل مع عادل إمام متعة وبقيت حافظاه من كتر ما اشتغلت معاه

وصفت الفنانة لبلبة العمل مع الزعيم عادل إمام بأنه "متعة"، مضيفة: "أنا اشتغلت معاه كتير وبقيت حافظاه ولما أبص في عينيه وهو بيمثل وأنا قدامه بعرف ان لسه في كلام هيقوله وانه مش يقفل المشهد بالكلمة دي وأبقى متوقعة وعيني باصة له وأنا بحب قوي أشتغل معاه".

وقالت لبلبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "الأستاذ عادل لما بشتغل معاه بكون مستريحة وكل حاجة متوضبة ومفيش حاجة بالصدفة بس هو ساعات كان يندمج ويزود بعض الحاجات وأنا بقا بأخد بالي عشان مقولش جملتي وأضيع اللي هيقوله وابقى باصة لعينيه وبقه وأنا من عينيه بفهم إنه هيزود وأبقى مخي متفتح قوي قوي عشان أرد عليه ولازم أبقى مظبوطة في كله".

وأضافت: "مفيش غير عادل إمام واحد وهو بيعمل محبة وجو حلو في الشغل وآخر يوم كلنا بنعيد لأننا كلنا عاوزين نفضل مع بعض وأحلى أدواري عملتها مع عادل إمام وكان بيفرح لي ويهنيني"، مؤكدة أنها لم تنسَ وقفته بجوارها هو وأسرته أثناء وفاة والدتها.