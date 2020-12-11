مصدر برلماني: "الشيوخ" يعقد ثالث جلساته في 28 ديسمبر

ذكر مصدر برلماني أن مجلس الشيوخ سيعقد جلسته الثالثة في 28 ديسمبر الجاري دون لجان لحين إقرار اللائحة الداخلية من مجلس النواب الجديد المنتخب مؤخرا.

وحول إمكانية انعقاد جلسات مجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة قبل مناقشة وإقرار لائحته الداخلية من مجلس النواب الجديد بعد انعقاده خلال النصف الثانى من يناير، أوضح المصدر أن مجلس الشيوخ يحق له عقد جلساته العامة قبل إقرار لائحته الداخلية، ولكن دون انعقاد لجانه التي لم يتم تشكيلها بعد لحين إصدار اللائحة من مجلس النواب، وبعدها يحق لها الانعقاد لنظر الموضوعات المحالة إليها من الجلسات العامة أو من خلال رئيس المجلس مباشرة.

وأشار المصدر إلى أن ذلك سيتم بعد فض دور الانعقاد لمجلس النواب الحالي، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الجديد.

وانعقد مجلس الشيوخ في 29 نوفمبر الماضي التي ناقش خلالها اللائحة الداخلية للمجلس قبل إحالتها إلى مجلس النواب الجديد والجلسة الأولى عقدها مجلس الشيوخ في 18 أكتوبر والتي شهدت أداء اليمين البرلمانية واختيار رئيس المجلس ووكيليه.

مجلس الشيوخ يوافق على مشروع اللائحة الداخلية

يذكر أن مجلس الشيوخ كان قد وافق برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس نهائيا، في جلسته التي انعقدت أواخر شهر نوفمبر.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أنه سيتم إرسال مشروع اللائحة بعد مناقشتها مادة مادة والموافقة النهائية عليها إلى رئيس الجمهورية، ووفقا للائحة يبلغ عدد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ 14 لجنة، وتتكون اللائحة الداخلية من 292 مادة، تتضمن كافة النواحي الإجرائية وقواعد الحديث في المجلس والأدوات البرلمانية.

عقب ذلك رفع عبد الرازق، الجلسة العامة، ولم يحدد موعد عودة المجلس للانعقاد وقتها، مؤكدا أنه سيتم إبلاغ الأعضاء بموعد الجلسة المقبلة بعد تحديدها.