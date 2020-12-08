متحدث "الرئاسة": السيسي سيلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي مساء اليوم

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك توافقا كبيرا بين مصر وفرنسا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول المسار الذي يجب أن تمضي فيه الجهود، وتفعيل هذه الجهود للتعامل مع الأزمات في المنطقة، موضحًا أن العلاقات الثنائية متشعبة.

وأضاف "راضي"، خلال لقائه على شاشة "extra news"، أن هناك استثمارات فرنسية كبيرة جدًا في مصر، لدفع عجلة التنمية، وهناك أيضًا إطار قديم وإطار تعاقدي بين مصر وفرنسا، فهناك إطار في الشق العسكري، وهذا له أوجه عديدة مثل نظم التسليح والتدريب المشترك والمناورات المشتركة وتبادل الخبرات المختلفة بين البلدين.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى لقاء مع بعض الشركات الفرنسية منها إير باص، وهي شركة أوروبية معروفة، وهناك لقاء ايضًا مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي مساء اليوم، وسيكون صباح الغد هناك بعض اللقاءات بين السيسي مع الشركات الفرنسية التي لديها استثمارات كبيرة في مصر.