وكيلة مجلس الشيوخ: أنا أول قبطية وامرأة أشغل هذا المنصب

قالت النائبة فيبي فوزي جرجس، وكيل مجلس الشيوخ، إنها اختيرت لهذا المنصب كأول امرأة تتولاه، خاصة وأنها امرأة قبطية، من دائرة خارج القاهرة، وعي دائرة الإسماعيلية، وتنتمي إلى حزب ليس له الأغلبية في مجلس الشيوخ، معربة عن فخرها بهذا المقعد رفيع المستوى.

وأعربت "جرجس"، في لقاء مع برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، الإثنين، عن تحيتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي هيأ المناخ لذلك، وتحيتها للنواب الرجال الذين وثقوا بالمرأة وتوليها لهذا المنصب، مشددة على أن المرأة ناضلت كثيرا للحصول على مكتسباتها، لافتة إلى أن المرأة في العصور السابقة كان يقال عن الكثير من العبارات الرنانة و"الأكلشيهات" غير المطبقة على أرض الواقع.

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ، أن الرئيس كسر السقف الزجاجي الذي وضع للمرأة، وأعطاها الفرصة، مشددة على أن المرأة تنجح جدا إذا حصلت على الفرصة، ومُكنت سياسيا، في مناصب الوزراء والقضاة، والمحافظين، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للمرأة لأن المرأة التي لا تملك قوتها لا تملك قرارها.

وأشارت إلى أن وجود العديد من السيدات تحت قبة البرلمان أمر مهم، وهناك ملف مهم يهم المرأة وهو قانون الأحوال الشخصية، وهذا سيكون على رأس اهتماماتنا، لأنه يتماس مع حياة المرأة ومعاناتها اليومية من زواج وقانون الرؤية والحضانة، التي تؤثر في العائلة، وسيكون ملفا رئيسًا وعاجلا في مجلس الشيوخ، وهي تهتم به على المستوى الشخصي بشكل كبير.

وأكدت، أن إعادة بناء الإنسان المصري من أهم ملفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهناك العديد من الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري، مثل التحرش، الذي لا يتماشى مع نخوة الإنسان المصري، ويقلل من قيمة المرأة، ويجهز على كل المكتسبات التي حصلت عليها المرأة في السنوات الأخيرة.

وخلال اللقاء، سأل "رمضان" ضيفته، عن معنى اسمها "فيبي"، فقالت إنه اسم يوناني يعني الشمس البهية المشرقة.