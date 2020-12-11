لكبح جماح أردوغان.. ما العقوبات الأمريكية المنتظرة؟
كتب:
وكالات
02:21 م | الجمعة 11 ديسمبر 2020
دونالد ترامب
تتجه الولايات المتحدة نحو فرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، بموجب تشريع يهدف لإثناء الدول عن شراء معدات عسكرية من موسكو.
وبموجب قانون "مواجهة أعداء أمريكا" من خلال العقوبات لعام 2017، يتعين على الرئيس الأمريكي اختيار ما لا يقل عن 5 من 12 عقوبة لفرضها على البلدان المنتهكة للقانون، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وتتنوع هذه العقوبات الأمريكية بين المتوسطة والشديدة، وقد تستهدف أشخاصا أو كيانات.
وفيما يلي قائمة بهذه العقوبات المحتملة:
1- عقوبات على الائتمان أو المساعدات من بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي.
2- عقوبات على صادرات السلع والخدمات الأمريكية
3- عقوبات على القروض الكبيرة من المؤسسات المالية الأمريكية.
4- السعي لحجب قروض من مؤسسات مالية عالمية، تشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
5- عقوبات على المؤسسات المالية التي تحوز صناديق حكومية أمريكية أو تقوم بدور متعامل أمريكي رئيسي.
6- عقوبات على مشتريات أمريكية من السلع أو الخدمات.
7- عقوبات على أي معاملات نقد أجنبي خاضعة للقانون الأمريكي.
8- عقوبات على أي مدفوعات أو تحويلات مصرفية خاضعة للقانون الأمريكي.
9- عقوبات على أي معاملات مرتبطة بالعقارات.
10- عقوبات على أي استثمارات في أدوات الدين أو الأسهم الأمريكية.
11- رفض منح تأشيرات سفر لموظفي الشركات ذوي الصلة بالكيان، أو الشخص المستهدف بالعقوبات.
12- عقوبات على المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين، الذين لهم صلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات.