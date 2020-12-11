لكبح جماح أردوغان.. ما العقوبات الأمريكية المنتظرة؟

تتجه الولايات المتحدة نحو فرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، بموجب تشريع يهدف لإثناء الدول عن شراء معدات عسكرية من موسكو.

وبموجب قانون "مواجهة أعداء أمريكا" من خلال العقوبات لعام 2017، يتعين على الرئيس الأمريكي اختيار ما لا يقل عن 5 من 12 عقوبة لفرضها على البلدان المنتهكة للقانون، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتتنوع هذه العقوبات الأمريكية بين المتوسطة والشديدة، وقد تستهدف أشخاصا أو كيانات.

وفيما يلي قائمة بهذه العقوبات المحتملة:

1- عقوبات على الائتمان أو المساعدات من بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي.

2- عقوبات على صادرات السلع والخدمات الأمريكية

3- عقوبات على القروض الكبيرة من المؤسسات المالية الأمريكية.

4- السعي لحجب قروض من مؤسسات مالية عالمية، تشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

5- عقوبات على المؤسسات المالية التي تحوز صناديق حكومية أمريكية أو تقوم بدور متعامل أمريكي رئيسي.

6- عقوبات على مشتريات أمريكية من السلع أو الخدمات.

7- عقوبات على أي معاملات نقد أجنبي خاضعة للقانون الأمريكي.

8- عقوبات على أي مدفوعات أو تحويلات مصرفية خاضعة للقانون الأمريكي.

9- عقوبات على أي معاملات مرتبطة بالعقارات.

10- عقوبات على أي استثمارات في أدوات الدين أو الأسهم الأمريكية.

11- رفض منح تأشيرات سفر لموظفي الشركات ذوي الصلة بالكيان، أو الشخص المستهدف بالعقوبات.

12- عقوبات على المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين، الذين لهم صلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات.