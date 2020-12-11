فيديو.. استشاري مناعة: مصابي كورونا لن يحصلوا على اللقاح

قالت الدكتورة هويدا بدران، استشاري المناعة، إن اللقاح الحقيقي ضد فيروس كورونا هو الوعي والإجراءات الاحترازية، مشددة على أنه مع وصول لقاح الفيروس لمصر يجب أن يكون هناك حالة من الاطمئنان، خصوصا على الفئات التي كنا قلقين بشأنها الفترات الماضية، مثل كبار السن والقطاع الطبي وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضافت هويدا بدران خلال مداخلة هاتفية على شاشة "dmc"، أن حوالي 80% من الذين يدخلون المستشفى بسبب تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، لا يحتاجون للعلاج بها، ومن كل 100 ألف شخص حوالي 5 أشخاص فقط يحتاجون لدخولها، وحوالي 90% من هؤلاء الأشخاص لديهم أمراض مزمنة، موضحة أن من يتقدم لأخذ اللقاح سيكشف عليه للتحقق من أنه مستحق للقاح، بالإضافة لتقديم التحاليل والأشعة التي تثبت إصابته.

وأضافت استشاري المناعة أن الحوامل ومرضى الأورام من الفئات التي لهم أهمية خاصة، بما يخص فيروس كورونا، ومرضى القلب والسكر والأمراض المزمنة التنفسية، مؤكدة أن اللقاح يأخذه من لم يصاب بالفيروس، وليس المصاب به.

وأشارت هويدا بدران إلى أن منحنيات الإصابة بفيروس كورونا تكون مرتفعة بين من تجاوزت أعمارهم سن الـ50 عاما، مشددة على أن مصابي السمنة معرضون بشكل كبير للإصابة بالفيروس، خصوصا مع أهمية اللياقة القلبية الرئوية، وهي تفرق بين قدرة الأشخاص الصحية.

وشددت هويدا على ضرورة ممارسة الرياضة، حتى لو المشي، مشيرة إلى أنه غير معروف حتى الآن مدة تحصين اللقاح ضد الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة لكون هذا اللقاح لن يكون متوفرا سوى لفئات محددة فقط، وباقي الفئات لن يكون متاح لهم، ولذلك عليهم الانتباه والالتزام بالإجراءت الوقائية والاحترازية.

وأكدت استشاري المناعة أن الاجراءات الاحتياطية قللت كثيرا حتى من الإصابة بالانفلونزا الموسمية، مشددة على ضرورة شرب الماء بصورة كبيرة.