"الصحة" تكشف تفاصيل تخزين اللقاح الصيني ضد كورونا: يكفي 25 ألف شخص

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن تخزين اللقاح الصيني "سينو فارم" لفيروس كورونا المستجد والذي استقبلت مصر أول دفعة منه والتي بلغت 50 ألف جرعة في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية "فاكسيرا"، وسيتم توزيعه على مديريات وزارة الصحة بالمجان للفئات المستحقة وهم الأطقم الطبية في البداية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه سيتم حفظه في درجة حرارة من 2 إلى 8 بمعنى أنه يتم حفظه في الثلاجة بشكل طبيعي ويمكن نقله في صناديق التطعيمات العادية إلى مديريات الشؤون الصحية.

وأوضح المصدر أن 50 ألف جرعة تكفي 25 ألف شخص ويؤخذ اللقاح على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما ويؤخذ في عضلة الكتف.

وزيرة الصحة: مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا

وأوضحت الدكتورة هالة زايد أن مصر تشهد يومًا تاريخيًا، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرصه على توفير لقاح فيروس كورونا للشعب المصري، مؤكدة أن مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات مع الشعب الإماراتي بالإضافة إلى علاقات الصداقة مع الشعب الصيني، حيث استطاعت مصر الحصول على أولى شحنات اللقاح الصيني من شركة (سينوفارم) الصينية بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

وأكدت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي عقدته بمطار القاهرة الدولى، أن أزمة كورونا أظهرت تضامن الشعوب، حيث وجهت الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة الصينية لدعمها الشعب المصري في الحصول على تلك اللقاحات، لافتة إلى أن ذلك اللقاح هو ما تم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر، معربة عن فخرها بالمشاركة من أجل الإنسانية، في التجربة الإكلينيكية للقاح الصيني.

ولفتت الوزيرة إلى أن ذلك اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، قائلة إن الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ستكون للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وقال مجاهد إن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يوماً.