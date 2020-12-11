التعليم في أسبوع.. الإعلان عن إصابات كورونا وإجازات استثنائية

كان الأسبوع الثامن من العام الدراسي الحالي والاستثنائي بسبب فيروس كورونا، مليئًا بالأحداث المهمة التي شغلت أولياء الأمور والطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، بالإضافة إلى القرارات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بشأن نظام الثانوية العامة، مع إجمالي ما وصلت إليه إصابات كورونا بين الطلاب في المدارس، "الوطن" تستعرض أبرز وأهم أحداث "التعليم" على مدار أيام الأسبوع.

إصابات كورونا بين الطلاب بين 300 إلى 500 حالة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال تصريحات تليفزيونية أخيرة عن أن إجمالي أعداد الطلاب بالمدارس الذين تمت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الدراسي الحالي على مستوى محافظات الجمهورية يتراوح بين 300 و500 حالة، وأنه تم شفاء 80% منهم.

إجازات استثنائية وتناوب في الحضور

أرسلت وزارة التربية والتعليم كتابًا دوريًا إلى الجهات التابعة لها سواء الإدارات أو المديريات التعليمية، فيما يخص الإجازات الاستثنائية وتناوب حضور الموظفين، بسبب فيروس كورونا.

وشمل الكتاب الدوري العديد من القرارات ومن ضمنها تناوب حضور العاملين في ديوان عام الوزارة والجهات التي تتبعه 3 أيام اسبوعيًا، ولا يجوز تغيير الأيام إلا في صالح العمل، أما في حالة تغيب أحد الموظفين في أيام الحضور والتي تقع خلال أيام المناوبة أو الإجازة الاستثنائية، فتعتبر إجازة متصلة عن الفترة بأكملها.

كما نص الكتاب الدوري على منح الموظف الذي يعود من خارج مصر إجازة استثنائية لمدة 15 يومًا، تبدأ الإجازة من تاريخ عودته إلى مصر، مع منح الموظف المُصاب بفيروس كورونا أو مُخالط أو مشتبه في إصابته إجازة استثنائية لا تقل عن 14 يوما، وتمتد الإجازة حتى يثبت شفاؤه دون حد أقصى لها، وتعتبر الإجازات الاستثنائية التي أشير إليها مدفوعة الأجر.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن هذا الأمر، إن قرارات عودة الإجازات الاستثنائية وتناوب الحضور أسبوعيًا، تخص فقط العاملين بديوان عام المحافظة والجهات والأجهزة التي تتبعها، وأنه لا علاقة له تمامًا سواء بالمدارس أو المعلمين أو الإداريين بالمحافظات.

وأكد "شوقي" أن كل محافظ يمتلك الصلاحيات والإجازات والتناوب في الحضور، وذلك بما يُناسب ظروف المحافظة، وفي نفس الوقت لا يخل سواء بالعمل الإداري أو العملية التعليمية.

نظام الثانوية العامة التراكمي الجديد

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن موافقة مجلس الوزراء على التعديلات في قانون التعليم الخاص بنظام الثانوية العامة وجعله بشكل تراكمي على مدار السنوات الثلاثة بالمرحلة الثانوية، وأكد "شوقي" أن النظام الجديد للثانوية العامة سيتم تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي من العام الدراسي المقبل 2021/2022، بمعنى من هم في الصف الثالث الاعدادي بالعام الدراسي الحالي.

ومن أبرز ملامح النظام الجديد، أنه سيتم احتساب مجموع الطالب تراكميًا على مدار الثلاث سنوات، وسيكون وضع الامتحانات والأسئلة وتصحيح الإجابات بشكل إلكتروني دون تدخل بشري في عملية الامتحانات بأكملها، كما أنه سيُتاح للطالب فرصتين إضافيتين من أجل تحسين مجموعه في الامتحانات بجميع المواد.

منصة حصص مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم في بداية الأسبوع إطلاقها لمنصة تعليم جديدة تحت اسم "حصص مصر" وذلك من أجل مساعدة الطلاب بداية من الصف الثالث الإعدادي وحتى طلاب الصف الثالث الثانوي، في التعرف على نظام التعليم الجديد، والاعتماد على فهم المواد الدراسية وليس حفظها، حيث تقدم المنصة مناهج دراسية إلى جانب المصادر التعليمية الموثوق بها المتعددة.