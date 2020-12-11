جامعة عين شمس: تقدم 1010 طلاب للترشح لانتخابات اتحادات الطلاب

كشف الدكتور عبد الفتاح سعود ، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للترشح لانتخابات اتحادات الطلاب بمختلف الكليات باللجان المختلفة، بلغ 1010 طالب وطالبة، موضحًا أن العدد تحت المراجعة للتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة للترشح، وكذلك التأكد من موقف كل طالب مت الترشح.

وأضاف "سعود" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه بعد الإعلان عن الكشف المبدئية الأحد المقبل، سيتم البدء بعدها فورًا في اليوم التالي تلقي الطعون ويليها فحصها، للعام الكشوف النهائية للطلاب المرشحين بالكليات.

وأغلقت إدارات رعاية الشباب بمختلف كليات جامعة عين شمس، أمس، عملية سحب استمارات الترشح، وشهدت إقبال طلابي كبير للراغبين في المشاركة في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2020/2021.

وتفقد عمداء الكليات وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب إدارات رعاية الشباب بكليات الجامعة، للاطمئنان على سير عملية سحب أوراق الترشح وسلاسة سحب وتقديم استمارات الترشح، وكذلك الحفاظ على جميع الإجراءات الإحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات.

وأصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الحالي، والتي تضم كل من: "الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيس اللجنة والمشرف العام، وعضوية كل من الدكتور كريم مصطفى البطوطي وكيل كلية الأسنان لشئون التعليم والطلاب والدكتور تامر عبد المنعم راضي الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال باللجنة ومحمد الخطيب أمين مساعد شئون التعليم والطلاب وإبراهيم حمزة سعيد القائم بعمل مدير عام المدن الجامعية، ومحمد أحمد عبد الملك القائم بعمل مدير عام الشؤون القانونية ومحمد فتوح محمد متولي الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق وهاجر ابراهيم محمد عبد العال الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق".