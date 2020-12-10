جامعة عين شمس تناقش آليات إنشاء البرامج البينية لمواكبة رؤية الدولة

عقد الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، اجتماع مجلس شؤون التعليم والطلاب، بحضور وعضوية الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي السابق والعميد الأسبق لهندسة عين شمس، والدكتور أحمد رفعت عميد كلية العلوم الأسبق، بالإضافة إلى الأعضاء الدائمين بالمجلس وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقد ناقش المجلس عددا من الموضوعات منها بحث سبل مشاركة القطاع من خلال (كليات القطاع الطبي – كليات قطاع العلوم الإنسانية والتربوية – كليات قطاع العلوم الهندسية – كليات قطاع العلوم الأساسية) في مؤتمر الجامعة الدولي في شهر أبريل 2021، والذي ينعقد تحت عنوان جامعات الجيل الرابع، مع التأكيد على أهمية المشاركة الطلابية الفعالة لإعداد كوادر بشرية مميزة فى مختلف المجالات.

كما تضمن مناقشة آليات إنشاء البرامج البينية في المرحلة الجامعية الأولى في ضوء اللوائح للوقوف على أي عوائق قد تحول دون إنشاء تلك البرامج وذلك مواكبة لرؤية الدولة المصرية للنهضه العلمية والثقافية والاقتصادية المستقبلية.

وشمل تبني القطاع برئاسة الدكتور عبدالفتاح سعود فكرة التعاون والتنسيق بين الأقسام ذات التخصص المتشابه فى كليات الجامعة فى مجالات الدراسة والبحث في إطار إعداد متميز لخريج جامعة عين شمس والتوحيد القياسي لمهارات الخريج.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعوة إلى جميع الطلاب في الجامعات والمعاهد المصرية، للمشاركة الفاعلة في انتخابات الاتحادات الطلابية، مع ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وأكد عبدالغفار أنه منذ توليه المسؤولية بوزارة التعليم العالي فقد حرص على الخروج باللائحة الطلابية إلى النور وذلك في نهاية عام 2017 "بعد عشرة سنوات من آخر لائحة"، مضيفا أنه تم وضع اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية في بداية 2019 ليكتمل البناء لخدمة الطلاب.

وشدد على أهمية المشاركة الفعالة في انتخابات الاتحادات الطلابية والتي تمثل المنصة الشرعية للطلاب، وتساعد على خلق قيادات طلابية واعية ملمة بقضايا الطلاب والشباب عامة، موجها الدعوة لجميع الطلاب بعدم الانسياق وراء أبواق أهل الشر ذوي الأراء السلبية الذين يدعون دائما لإفشال أي تجربة تؤدي إلى رفعة ونجاح للوطن.