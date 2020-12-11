داليا البحيري تتلقى العزاء في والدها بالتجمع الخامس الاثنين المقبل

تتلقى الفنانة داليا البحيري العزاء في والدها المهندس محمود البحيري، الاثنين المقبل، بعد صلاة المغرب داخل دار مناسبات مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس.

وتوفي والد داليا البحيري، صباح الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، وأعلن نبأ الوفاة الفنان أحمد فريد عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، ولكنه سرعان ما حذف المنشور ليثير حالة من الجدل بشأن الوفاة، قبل أن يؤكد رجل الأعمال حسن سامي، زوج داليا، وفاة حماه، بعد معاناته من ضعف عضلة القلب في أيامه الأخيرة.

وأقيمت صلاة الجنازة علي روح والد البحيري من مسجد الصديق بمساكن شيراتون؛ إذ تغيب نجوم الفن عن حضور مراسم الجنازة، التي اقتصرت علي أفراد عائلة الفقيد.

وحرصت داليا علي كشف تفاصيل الحالة الصحية لوالدها قبل ساعات من رحيله، بعد انتشار أنباء تفيد إصابته بوباء كورونا، وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "لكل اللي بيسأل على بابا، وبيدعي له بشكركم من كل قلبي، وهو محتاج دعواتكم جميعا وربنا يعدي الأزمة دي على خير، وآسفة لو بتأخر في الرد عليكم".

وأضافت داليا: "حبيت أوضح إن بابا معندوش كورونا؛ لأن كذا حد سألني، والدي عنده بعض المضاعفات بسبب ضعف عضلة القلب، بشكركم جميعا ودعواتك ليه بالشفاء العاجل".

وتغيبت داليا البحيري عن حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مساء أمس الخميس، بدار الأوبرا المصرية بسبب حدادها علي والدها، ومرورها بحالة نفسية سيئة؛ نظرا لتعلقها الشديد بأبيها.

وحرصت الفنانة علي حضور حفل الافتتاح الذي أقيم في 2 ديسمبر الماضي بدار الأوبرا المصرية، إلا أنها شعرت بغضب شديد حينها لعدم تمكنها من إيجاد مقعد لها، وهددت بمغادرة الحفل رغم محاولة مصمم الأزياء هاني البحيري تهدئتها إلى أن نجح المنظمون في إيجاد مقعد لها.