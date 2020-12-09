أهل الفن ينعون والد داليا البحيري عبر السوشيال ميديا

حرص عدد من الفنانين، على تقديم واجب العزاء للفنانة داليا البحيري، التي توفى والدها اليوم، بعد صراع مع المرض.

وكتب السيناريست عمرو محمود ياسين، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، قائلًا: خالص العزاء للأخت العزيزة الفنانة داليا البحيري في وفاة والدها الأستاذ محمود البحيري الذي وافته المنية اليوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يحرمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته.

وكتب الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، ناعيًا وفاة والد داليا البحيري، قائلًا: خالص العزاء للزميلة والأخت المحترمة الفنانة داليا البحيري في وفاة والدها، البقاء لله.

وقدم الكاتب والسيناريست وليد يوسف، العزاء للفنانة داليا البحيري، قائلًا: خالص العزاءللأخت والصديقة داليا البحيري، لوفاة المغفور له بإذن الله والدها تغمده الله بالرحمة والمغفرة.

وقالت الإعلامية رولا خرسا "خالص العزاء للصديقة الجميلة داليا البحيري في وفاة والدها.. كلنا كنّا بندعي له الفترة اللي فاتت بناء على طلبها، بس إرادة ربنا إنه يكون في مكان أفضل، ربنا يصبر قلبك حبيبتي".

وتُقام جنازة والد داليا البحيري، المهندس محمود البحيري، الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض، ما بين صلاتي والمغرب والعشاء، مساء اليوم وذلك بمسجد الصديق بمساكن شيراتون.

وكان الفنان أحمد فريد، قد كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: البقاء لله، توفى إلى رحمة الله تعالى حبيبي ووالدي التاني المهندس محمود البحيري، والد أختي الفنانة داليا البحيري، نسألكم الدعاء.

وخلال الساعات الماضية، نشرت الفنانة داليا البحيري، عبر حسابها بـ"انستجرام" من خلال خاصية "استوري"، عدد من الصور ظهرت فيها بصحبة والدها، وأخرى ظهرت ابنتها قسمت بصحبة جدها محمود البحيري، وحملت كلماتها كثير من المحبة والاعتزاز لوالدها المريض.

وفي شهر يونيو الماضي، أصيب زوج الفنانة داليا البحيري، بفيروس كورونا، وتم الشفاء منه، ووقتها قالت داليا البحيري، إن المسحة التى أجريت على زوجها، أثبتت أنه يحمل فيروس كورونا، رغم أن كل التحاليل التى أجراها، وأثبتت عكس ذلك، مشيرة إلى أنها قامت بعمل مسحة لها، ولباقى أفراد أسرتها والعاملين بالمنزل للاطمئنان عليهم.

وأضافت داليا البحيرى، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنها تلتزم بكل الإجراءات الطبية والاحترازية، متابعة: "إصابة حسن كانت خبطة كبيرة لنا".

ولفتت "البحيرى"، إلى أنها عزلت أسرتها على الفور، فضلاً عن أنها رفضت استقبال أى من أشقائها من الذين قدموا للاطمئنان عليها، وتابعت ضاحكة: "طردت أبويا وإخواتى من البيت إمبارح خوفاً عليهم".

ووجهت "البحيرى"، رسالة إلى المصريين، ناشدتهم خلالها باتباع التعليمات الطبية والوقائية، فى التعامل مع جائحة فيروس كورونا، "بعد كدا الفيروس مش عيب ده زيه زى أى فيروس زى البرد، واللى يتصاب عليه أن يتبع الإجراءات الطبية، ولا يخفى أمره".