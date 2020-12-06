"مستثمري السياحة": نسب الإشغال بفنادق الغردقة لن تتعدى 25% في الكريسماس

كشف محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر عن تراجع نسب الحجوزات بفنادق الغردقة ومرسى علم خلال أعياد الكريسماس ورأس السنة لأدنى مستوياتها خلال الألفية الجديدة.

وأضاف لـ"الوطن" أن نسب الحجوزات بالمدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر لن تتعدى الـ25% خلال تلك الفترة.

وأشار "فلا" إلى أن انخفاض نسب الحجوزات خلال الكريسماس ورأس السنة يعود إلى قيام العديد من الدول الأوروبية المصدرة للسياح إلى مصر بوقف حركة الطيران المنتظم والشارتر للعديد من دول العالم، وذلك بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" التي ضربت أوروبا وأدت لقيام العديد من دولها بفرض حالة الإغلاق التام بعد زيادة نسب الإصابات بها، فضلا عن غياب السياح المصريين عن زيارة الغردقة ومرسى علم خلال تلك الفترة كونها فترة عمل.

وأوضح "فلا" أن عددا من شركات السياحة الألمانية كانت قد أعلنت عن خططها لتسيير عدد من الرحلات الجوية إلى الغردقة بداية من يوم 19 ديسمبر الحالي ليقضي السياح الألمان الكريسماس بمصر إلا أنه تم إلغاء تلك الرحلات مؤخرا، وذلك نظرا لظروف كورونا، مشيرا إلى أن نسب الإشغال بفنادق الغردقة خلال أعياد الكريسماس ورأس السنة العام الماضي وصلت لأكثر من 85%.

وأكد عضو جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر، أن نسب الإشغال بفنادق الغردقة ومرسى علم حاليا تتراوح ما بين 10 و15%، لافتا إلى أن العديد من الفنادق هناك أغلقت أبوابها حاليا نظرا لعدم وجود زبائن، علاوة عن أن بعص الفنادق تعمل حاليا بشكل رمزي بعد أن أعطت إجازات لعدد من العاملين بها بعد تراجع الإقبال على زيارة المدن السياحية المصرية.

وأشار إلى أن نسب الإشغال بشرم الشيخ خلال فترة الكريسماس ورأس السنة التي تبدأ خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر ديسمبر الجاري سترتفع لأكثر من 30% نظرا لتسيير رحلات كثيرة من أوكرانيا إلى شرم الشيخ خلال تلك الفترة.