"خليها تصدي" تصل السيارات الطبية.. وذوي همم: سعرها مضاعف

ارتفاع شديد شهدته أسعار السيارات الطبية المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة نتيجة مغالاة بعض التجار، ما أثار استياء ذوي الهمم من المغالاة في أسعار هذه المركبات التي يعتمدون عليها بشكل أساسي.

ولجأ أصحاب الهمم، إلى تدشين حملة باسم "ذوي الهمم بجمهورية مصر العربية"، مناشدين المسؤولين في الحكومة التدخل السريع ووضع ضوابط لأسعار السيارات المستوردة من الخارج.

وعلى غرار حملة "خليها تصدي" التي انطلقت قبل سنوات لمواجهة جشع التجار ومحاربة غلاء أسعار السيارات، دشن عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة السويس مبادرة، "خليها تصدي لسيارات المعاقين" بعد الارتفاع الشديد الذي شهدته أسعار السيارات الطبية المجهزة لأصحاب الإعاقة.

عادل الدكروني، مؤسس الحملة، يقول عبر موقع فيسبوك لـ"الوطن"، إن الهدف من الحملة تسليط الضوء على جشع بعض التجار ومطالبتهم بفواتير الشراء ووضع هامش ربح معقول للحد من غلاء السيارات المبالغ فيه ووضع آلية للأسعار.

بدأت سبتمبر الماضي وسببت كسادا في حركة البيع

بسعر يبدأ من 80 ألف جنيه ويتجاوز الـ150 ألف جنيه، بقيمة مضاعفة عن سعرها العالمي الذي يقدر بالجنيه المصري، تُباع سيارات ذوي الإعاقة المستوردة من الخارج.

"قررنا نوقف شراء ومنعنا مراكز تأهيل المعاقين من شراء السيارات"، يقول الدكروني، لافتًا إلى أن الحملة التي بدأت في سبتمبر الماضي حققت رواجا كبيرا في محافظته السويس في انتظار تحرك رسمي لمحاربة غلاء بعض التجار.