صور.. معرض خيري لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف محمود مختار

عبر المشاركون بالمعرض الخيري روتاري 1، والذي أقامه نادي روتاري سفنكس، تحت رعاية وزارة الثقافة، بمتحف محمود مختار، عن سعادتهم بنجاح المعرض الذي يختتم فعالياته اليوم تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويهدف المعرض إلى دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بتخصيص نسبة من المبيعات لصالح الروتاري الذي خصصها بدوره لشراء مستلزمات طبية لهم، وكذلك يهدف المعرض دعم شباب الفناننين التشكيليين بتقديم أعمالهم إلى المجتمع من خلال المعرض، الذي يختتم أعماله اليوم الخميس.

ويضم المعرض نحو 50 عملا فنيا يتنوع بين الرسم والتصوير والنحت، ويشارك في المعرض 21 فنانا منهم اثنان من ذوى القدرات الخاصة، وعبر الفنانون المشاركون، عن سعادتهم، بالمشاركة فى حدث فني يدعم ذ وي القدرات الخاصة.

الفنان كريم رأفت، الأستاذ المساعد بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، قومسيير المعرض، ومشارك في الحدث الفني، أكد أن المعرض يحقق هدفا مزودجا، وهو تقديم شباب الفنانين للساحة الفنية، وكذلك الإسهام من الفنانين في حدث خيري لرعاية ودعم ذوي القدرات.

وتابع: المعرض نجح نجاحا مرضيا، وحقق هدفه بمبيعات معقولة تذهب نسبة منها من 30% إلى 40% لصالح ذوى القدرات الخاصة بأشكال مختلفة ومن المقرر أن يتم تكرار التجربة فى سلسلة معارض دورية.

وترى الفنانة سلمى أبوزيد العشري، المدرس المساعد بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، ترى أنه من الضرورى أن يرتبط الفن بالمجتمع، ويشعر الفنان بما يحدث حوله ويتفاعل معه، ليس فقط بتقديم عمل فني، وإنما بتقديم الدعم المباشر.

وتابعت: وأنا قدمت 8 قطع رسم صغيرة وقعتين تصوير في المعرض، "وبتكلم فيه عن التبرعات لمسانده أطفال السرطان ومرضى القلب ومستشفيات الحريق، ويشكل جزء من العمل والجزء الآخر يصور حالة المستشفيات التي مازالت تستحق الدعم".