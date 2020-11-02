رئيس جامعة بني سويف: إنشاء منحدرات بالقاعات تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، مقر الجامعة بمجمع تعليم صناعي بشرق النيل حيث قام بجولة تضمنت مبنى الخدمات الطلابية ومبني كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة تحت الإنشاء و مبنى القاعات والمدرجات.

وأوصي حسن بسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال الانترلوك، ورصف الطرق وعمل برجولات للطلاب.

ووجه رئيس الجامعة بعمل منحدرات بمبني القاعات والمدرجات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة حفاظا على سلامتهم وتسهيلا لدخولهم وخروجهم من المبني كما تفقد وحدة السيارات للوقوف علي مدي سير العمل بها .

وتفقد حسن كلية الفنون التطبيقية وكلية سياسة واقتصاد للاطمئنان علي سير العملية التعليمية ، وتواجد أعضاء هيئة التدريس ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ، مع التشديد علي استخدام أدوات التطهير والتعقيم وعدم دخول أي فرد بدون ارتداء الكمامة حفاظا علي صحة الجميع .

وفي سياق آخر أعلن رئيس جامعة بني سويف عن موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم 189 بتنظيم ملتقي توظيفي لخريجي كلية التربية وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، بحيث يتم دعوة المعنيين بالتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والمدارس الخاصة ورجال الأعمال لحضور الملتقي.

وأكد على أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، باعتبارهم عماد المستقبل، وأنها تبذل جهودا مكثفة لخلق فرص عمل حقيقية لهم لمواجهة ظاهرة البطالة وزيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال عقد ملتقيات توظيف بصفة دورية لما لها من تأثير إيجابي ونتائج ملموسة في عملية التشغيل ولإتاحة فرص حقيقية أمام الشباب الجاد.