كرسي متحرك ومساعدة مالية.. "القباج" توجه بدعم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم الدعم اللازم بشأن الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، التي جرى تداولها على نطاق واسع، في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وأشارت إلى وجود مواطن مسن يقيم بقرية ميت رهينة بمركز البدرشين، يحمل ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة على كتفيه، ويتنقل به بين المستشفيات، نظراً لحاجة الابن للعرض باستمرار على استشاري مخ وأعصاب.

العرض الفورى على أحد الاستشاريين لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى

وفي هذا الإطار، تقرر اعتماد مساعدة مالية بقيمة 300 جنيه لمدة 6 أشهر، من مؤسسة التكافل الاجتماعي، تصرف فور تقديم المواطن المستندات اللازمة، كما تم استقبال المواطن بإدارة البدرشين الاجتماعية، للعرض الفورى على أحد الاستشاريين لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، وتحمل الاستشاري كل نفقات الفحوصات الطبية والعلاج، ومتابعة الحالة بالمجان في الوقت الحالي.

وفي السياق ذاته، تم التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظومة الشكاوى الحكومية، بشأن متابعة الحالة الصحية للشاب بأحد المستشفيات الجامعية، أو مستشفيات وزارة الصحة، فضلاً عن توفير كرسي متحرك له، علماً بأنه يحصل على معاش تكافل وكرامة.

كان الأب أكد فى حواره لـ"الوطن" أنّه كان عائدًا من جلسة العلاج الطبيعي بكلية العلاج الطبيعي بمنطقة الدقي، حيث يذهب إلى هناك 3 أيام أسبوعيًا منذ عام 2005، بسبب إصابة نجله بضمور في الجانب الأيسر، حين التقطت له الصورة.

وأشار إلى أنّه يقطن في منطقة ميت رهينة، التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، ويتجه 3 مرات كل أسبوع لكلية العلاج الطبيعي في الدقي، لإجراء جلسات علاج طبيعي لنجله المريض.

وتابع: "أعمل موظفا في شركة الغزل والنسيج، وأتقاضى راتباً أسدد منه قرضاً من أحد البنوك الخاصة، ويتبقى 2000 جنيه فقط، أنفق منها على أسرتي المكونة من 10 أفراد، أنا وزوجتي و8 أبناء بينهم 6 فتيات، اثنتان متزوجتان، والباقي في مراحل تعليمية مختلفة بين الابتدائي والإعدادي".

واستكمل: "حصلت على قرض من أحد البنوك الخاصة أكثر من مرة لعلاج نجلي، الأول كان بمبلغ 10 آلاف جنيه، ثم عملت استكمال بـ11 ألف جنيه، ثم استكمال آخر بمبلغ 17 ألف جنيه، ثم حصلت على قرض أخير بـ14 ألف جنيه".