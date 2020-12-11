النواب: 70% من الفائزين بالمرحلة الأولى تقدموا لاستخراج الكارنيهات

أخطرت الأمانة العامة بمجلس النواب، الأعضاء الفائزين بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، على المقاعد الفردية والقوائم، بتسليم الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيهات العضوية، وتشمل صورة من بطاقة الرقم القومي وعدد من الصور الشخصية.

وقال المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، في تصريح لـ"الوطن"، إن 70% من الفائزين بالمرحلة الأولى وجولة الإعادة، قاموا بملء استمارات العضوية وتسليم الأوراق المطلوبة لاستخراج الكارنيهات، لافتا إلى أن المجلس في انتظار إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، بنتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح فوزي، أن المجلس يعمل الآن، على تدشين كافة الاستعدادات لاستقبال الأعضاء الجدد لبرلمان 2020_2025، حيث سيقام حفل استقبال لجميع النواب الفائزين بالمقاعد الفردية والقوائم على مدار عدة أيام. ووفقا للبروتوكول المتعارف عليه، يتسلم كل نائب عقب استخراج كارنية عضوية البرلمان، حقيبة برلمانية تضم تابلت إلكتروني في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل، ونسخة من الدستور المصري المعدل، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقوانين الانتخابات.

وينص قانون مجلس النواب الصادر في عام 2014، على عدد من الامتيازات لأعضاء المجلس، وتشمل اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحتسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو، وتسري على أي مبالغ قد تدفع إلى الأعضاء وفقا لما تقدم، الأحكام المبينة بالمادة 34، فيما يتعلق بعدم الحجز عليها وإعفائها من كافة الضرائب.

ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يعد مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور، ووفقاً لأحكام هذه اللائحة.