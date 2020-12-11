عضو مجلس الشيوخ يتدخل لحل أزمة المياه بعزبة واحد في دمياط

أعلن أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ بدمياط، تدخله لحل أزمة المياه بمنطقة "عزبة واحد" من خلال تغيير خط مياه الشرب القديم الواصل بين التوفيقية و العزبة بمسافة 600 متر، لافتًا إلى تقدمه بطلب لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووافق الأخير على الطلب وأدرجه فى خطة العام الحالي.

وشارك النائب في احتفالية جمعية "البر و التقوى" برئاسة عماد عوض، وشهدت توزيع 300 نظارة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمورية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار في حضور حسام عبد الغفار، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط .

وفي سياق مغاير، أكد المهندس صفوان المراغي، مدير الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، أنه جرى توزيع أكثر من 53 طنًا من الأسماك المدعمة على مواطني المحافظة خلال شهر، بزيادة قدرها 5 أطنان عن شهر أكتوبر الماضي.

وقال مدير الثروة السمكية، إن كمية الأسماك التي تنتجها المحافظة في تزايد مستمر، ويجري توزيعها على منافذ البيع بمدينة الطور ومدن المحافظة لبيعها للمواطنين بأسعار مدعمة تتراوح أسعارها بين 4 جنيهات وحتى 8 جنيهات للكيلو.

وأوضح أنه جرى توزيع 7788 كيلو بمنفذ المنشية، و 7962 كيلو بمنفذ حي توشكا ، و3835 كيلو بمنفذ قرية الوادي، و6900 كيلو بمنفذ قرية الجبيل، و 1012 بمنفذ الكيلاني، وجميعهم تابعين لمدينة الطور، و19087 كيلو بنقابة المعلمين بينهم 14605 كيلو بمدينة الطور، و 4482 كيلو بمدن المحافظة، و 6503 كيلو بمنفذ شركة التسويق، ليصل إجمالي ما جرى توزيعه من أسماك مدعمة خلال شهر 53087 كيلو.

وأضاف مدير الثروة السمكية، أن هذه الأسماك من أنواع الباغة والشك والكسكمري، وجرى إضافة 65 مركب "شنشلا" جديد ضمن أسطول الصيد بالتناوب، إضافة إلى زيادة قوة المراكب في مدينة الطور إلى 40 مركب "سنار".