طهران تستدعي سفير تركيا على خلفية تصريحات أردوغان في أذربيجان

بعد تصريحات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، التي اعتبرتها طهران تستهدف وحدة الأراضي الإيرانية، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير التركي لدى طهران، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، ووفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية اليوم.

وكان أردوغان، قد ردد مقطوعة شعرية عن منطقة أراس، أثناء خطابه أمام الجيش الأذربيجاني، أمس الخميس، في باكو، أثارت ردود أفعال غاضبة في إيران.

وطالبت الخارجية الإيرانية، أنقرة بتقديم "إيضاحات فورية"، وفق ما نقلت قناة "العالم" الإيرانية.

وقالت طهران: "لقد ولت مرحلة الأطماع التوسعية، وإيران لا تسمح لأحد بالنيل من سيادتها، ولن تتنازل عن أمنها القومي قيد أنملة".

وشددت الخارجية الإيرانية، على أن إيران، لن تسمح لأي طرف باستهداف وحدة أراضيها، ولن تتوان عن الدفاع عن أمنها القومي.

وقال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إن أردوغان، لم يجري إخباره بأن الشعر الذي ردده في باكو "بشكل خاطئ" يتعلق بـ"الفصل القسري لمناطق شمال أراس عن الوطن الأم إيران".

وأضاف ظريف، في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بالفارسية وبالإنجليزية، متسائلا: "ألم يفهم (أردوغان) أنه تحدث ضد استقلال جمهورية أذربيجان؟ لا أحد يستطيع الحديث عن أذربيجاننا العزيزة".