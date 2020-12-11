غلق 1450 مقهى مخالفا لمواعيد غلق المنشآت

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جرى غلق نحو 1450 مقهى بمختلف المحافظات، منذ بداية الشهر الجاري، بسبب مخالفة مواعيد غلق وفتح المنشآت، وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، للقرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي بدأ تطبيقه منذ الأول من ديسمبر 2020، لافتا إلى أن المواعيد سارية على مدار العام مع مراعاة توقيتات الصيف والشتاء.

وأضاف "قاسم"، لـ"الوطن"، أنه يجري التنسيق بين التنمية المحلية والداخلية، لمتابعة تنفيذ مواعيد فتح وغلق المنشآت، حيث يوجد تواصل بين المحافظات ومديريات الأمن للالتزام بمواعيد المحال، مؤكدا أن الدولة لا تهدف إلى معاقبة المواطنين، بل تسعى إلى ضبط الأمر والتصدي لحالة فوضى تشغيل المحال، وذلك لصالح المواطن وتوفير الطاقة، داعيا أصحاب المنشآت إلى الالتزام بمواعيد غلق وفتح المحال منعا للوقوع تحت طائلة القانون.

وأوضح أن المنشآت المخالفة أول مرة تتعرض لإنذار، ثم تتدرج العقوبة لتصل إلى الغلق، وبعدها سحب الترخيص حال تكرار المخالفة.

وأشار إلى وجود متابعة يومية وتواصل مستمر بين الوزارة والمحافظات، لتأكيد أهمية التزام المنشآت بقرار غلق وفتح المحال في المواعيد المحددة، علاوة على قيام المحافظين بجولات ميدانية على بعض المدن والأحياء والمراكز، للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية، وفقاً للمواعيد الجديدة، مع التشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة.

وأشار إلى أنه جرى إقرار مواعيد لفتح وغلق المنشآت في بداية العام الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من أجل تنظيم الأمر والحد من أي زحام، وبعدها جرى وضع مواعيد ثابتة باختلاف توقيتات الشتاء والصيف، وذلك بالتنسيق مع جهات عديدة، كما يمكن للمحافظات الساحلية في حال تضررها من المواعيد الجديدة إرسال طلب بتعديل المواعيد.

وأكد أن أزمة التعامل مع فيروس كورونا أدت إلى تنظيم مواعيد المحال والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع، والسماح لهيئات النظافة القيام بدورها، والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات، وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة ومواردها.