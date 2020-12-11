القصة الكاملة للاعتداء على أيمن يونس: كان في طريقه لصلاة الجمعة

قال أيمن يونس، الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، إن مجموعة من الشباب، وعددهم 3 أو 4، كانوا يستقلون سيارة ملاكي، اعتدوا عليه بالضرب، برشقه بالطوب والحجارة خلال سيره بسيارته لأداء صلاة الجمعة، ولم يتمكن من التقاط أرقام سيارتهم.

وأضاف "يونس" أمام المباحث، أن رشق الحجارة والطوب تسبب في تحطيم زجاج سيارته وتطاير قطع الزجاج عليه، ما تسبب في إصابته بجروح في الرقبة والوجه، وأنه أسرع بغلق زجاح السيارة والاحتماء بها، قبل أن يتعرض للرشق بالحجارة بشكل مباشر.

وتحدث أيمن يونس، للفريق الأمني، عن أوصاف المتهمين وأعمارهم التقريبية وملامح وجوههم، وما دار بينهم، قبل الاعتداء عليه، مؤكدا أنه كان يتحدث معهم بشكل طبيعي عندما سألوا عن أحوال فريق الكرة الأول بالنادي والأزمات التي يمر بها، وفجأة اعتدوا عليه بالضرب والرشق بالطوب والحجارة.

وتابع "يونس" أن مجموعة من الجماهير تجمعت حوله بعد الصلاة، وهو داخل سيارته، للحديث عن أحوال فريق الكرة بالنادي الأبيض، حيث تحدث معهم بشكل طبيعي، وفجأة أخرج هؤلاء الأشخاص قوالب طوب وشرعوا في الاعتداء عليه، ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية.

وتحدثت مصادر عن أن فريق البحث الجنائي بدأ في فحص الكاميرات الموجودة في محيط المسجد لتحديد هوية المتهمين، تمهيدًا للقبض عليهم وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.

وتابعت المصادر أن الكاميرات أظهرت 3 أشخاص يلقون الحجارة على يونس داخل سيارته بعدما كان يتحدث معهم قبل لحظات من الاعتداء عليه وأنه أسرع في غلق زجاج السيارة والاحتماء داخلها من الضرب.

وتصاعدت الأمور داخل القلعة البيضاء، أمس الخميس، بعد تدشين جماهير نادي الزمالك هاشتاج بعنوان "طرد لجنة الفشل"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

واحتوى الهاشتاج على أكثر من 20 ألف تغريدة، عبر خلالها محبو الأبيض عن غضبهم من تواجد اللجنة الحالية بالقلعة البيضاء، عقب البيان الذي صدر من اللجنة من أجل توضيح الموقف المالي الخاص بالنادي قبل بدء الموسم الجديد.

ووسط كل الأزمات يستعد فريق الكرة بالزمالك، لمواجهة المقاولون العرب غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الممتاز.