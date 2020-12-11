الخارجية الروسية: عقوبات واشنطن ضد موسكو مفتعلة وبدون أدلة

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد أفراد وشركات روسية، والمرتبطة بالرئيس الشيشاني رمضان قديروف، مفتعلة ولا أساس لها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن حزمة القيود الجديدة، التي وضعها الأمريكيون، مفتعلة ولا تستند إلى أي أدلة".

وأشارت زاخاروفا، إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تصوير الروس على أنهم "منتهكون لحقوق الإنسان".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، أنها فرضت عقوبات متعلقة بمزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان على أفراد وكيانات في روسيا، ومن بين من شملتهم العقوبات رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية.

وأضافت الخزانة الأمريكية، في بيان، أنه بالإضافة إلى قاديروف، فقد فرضت عقوبات على ست شركات مسجلة في روسيا، وخمسة أفراد مقربين من قديروف.