آخر أخبار مصر.. الصحة تحدد مستحقي لقاح كورونا ووظائف بمرتبات 7000 جنيه

تستعرض "الوطن" أبرز الأخبار الخدمية التي تهم المواطنين الخاصة بالطقس والوظائف والتموين وغيرها، على النحو التالي:

"الصحة" تحدد شروط مستحقي اللقاح أبرزها السن والتاريخ المرضي

تستعد وزارة الصحة لإطلاق موقع تسجيل الراغبين في الحصول على لقاح سينو فارم، للوقاية من فيروس كورونا وأوضح مصدر لـ"الوطن" أن الأولوية تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، موضحًا أن حساسية الصدر والربو والسكر وارتفاع ضغط الدم من الأمراض التي تضعف المناعة.

بمرتبات تصل لـ7 آلاف.. وظائف شاغرة لمؤهلات عليا وبدون بسكن وحوافز

أعلنت مبادرة "مصر تعمل"، وظائف شاغرة، لمختلف المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط ودون المؤهل وذلك في تخصصات مختلفة، برواتب مجزية وحوافز ومواصلات.

منى زكي تتصدر إيرادات شباك التذاكر بفيلمها "الصندوق الأسود"

تصدر فيلم منى زكي الجديد "الصندوق الأسود" إيرادات شباك التذاكر بإيرادات 100.854 جنيه، وفق ما أعلنه الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي.

قطع الكهرباء عن مناطق في بني سويف والمنصورة والخارجة غدا

أعلنت شركات توزيع الكهرباء في شمال الدلتا ومصر الوسطي قطع الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة في عدد من المناطق بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية و4 قرى بمركز الخارجة وفصل الخدمة ببعض المناطق والأحياء في محافظة بني سويف.

الحكومة تنفي استبدال امتحانات الإعدادية بالأبحاث: شائعات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي عن تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام وتقييم الطلاب بنظام الأبحاث، ووصف المركز ذلك بالشائعات.

مصر للطيران تعلن مد فترة التخفيضات على رحلاتها إلى السعودية

أعلنت مصر للطيران الاستمرار في طرح تخفيضات على رحلاتها بين مصر والمملكة العربية السعودية بنسبة 35 % على درجة رجال الأعمال و15% على الدرجة السياحية، كما طرحت الشركة تخفيضات من المملكة العربية السعودية إلى جميع نقاط شبكة مصر للطيران حول العالم.

ويمكن الاستفادة من العرض من خلال شراء التذاكر حتى 31 ديسمبر 2020 على أن يكون السفر حتى 28 فبراير 2021 والعودة حتى 15 مارس 2021.