الصحة تطلق 8 قوافل ضمن مبادرة "حياة كريمة" لمدة يومين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" حتى منتصف شهر ديسمبر الجاري، حيث تنطلق غدًا السبت 12 ديسمبر 8 قوافل، وتستمر لمدة يومين، للكشف والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي المحافظات التي تنطلق بها القوافل، والتخصصات المتاحة بها، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المحافظات التي تنطلق بها القوافل الطبية غدًا

تنطلق القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة غدًا في 8 محافظات، وهي:

ـ محافظة بني سويف، قفطان الشرقية مركز سمسطا.

ـ محافظة كفر الشيخ، منشية المصري مركز سيدي سالم.

ـ محافظة البحر الأحمر، سرارة، أبو رماد مركز حلايب.

ـ محافظة سوهاج، الحرجة بالقرعان مركز البلينا.

ـ محافظة الاسكندرية الكينج، مركز العامرية.

ـ محافظة القليوبية، شبلنجة مركز بنها.

ـ محافظة الفيوم، الونايسة مركز أطسا.

ـ محافظة الأقصر، نجع غنيم.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة حياه كريمة

تتيح القوافل الكشف على المواطنين في 12 تخصصًا كالتالي:

ـ الجراحة.

ـ الرمد.

ـ الأسنان.

ـ القلب.

ـ نساء وولادة.

ـ خدمات تنظيم الأسرة.

ـ الباطنة.

ـ الأطفال.

ـ الأنف.

ـ العظام.

ـ الجلدية.

ـ خدمات الأشعة والتحاليل.

وأشارت الوزارة، إلى أن القوافل الطبية بها لمبادرة حياة كريمة، توفر صيدلية بها كل الأدوية.

تأتي القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وكان الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أعلن أنّ القوافل جرى تنفيذها بمشاركة 550 عيادة، فضلاً عن إجراء 10 آلاف و825 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 15 ألفا و923 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتحويل 926 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.