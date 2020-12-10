بعد إطلاقها.. أماكن 5 قوافل طبية جديدة بالمحافظات

استمرارًا لجهود الدولة في دعم المواطنين والحفاظ على صحتهم، أعلنت اليوم الخميس، وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، غدا الجمعة وبعد غد السبت للكشف والعلاج بالمجان.

ووفقا للصحة فإن القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة يتوافر بها صيدلية تحتوي على كافة الأدوية لتقديم العلاج اللازم للمواطنين.

"الوطن" تستعرض في ضوء الخدمات التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة أماكن وجود القوافل بالمحافظات المعلن عليها وعناوينها.

محافظات تتواجد بها قوافل حياة كريمة

محافظة جنوب سيناء

تتواجد القافلة بمحافظة جنوب سيناء داخل مركز وادي مكتب مركز أبورديس.

محافظة الوادي الجديد

توجد القافلة بمدينة فلسطين وتحديدًا داخل مركز الخارجة.

محافظة الغربية

توجد القافلة بالنحارية مركز كفر الزيات.

محافظة الدقهلية

توجد القافلة الطبية لحياة كريمة داخل مدينة دميانا مركز بلقاس.

محافظة الجيزة

توجد القافلة بالبرمبل مركز أطفيح.

التخصصات الطبية

- نساء وولادة

- خدمات تنظيم الأسرة

- الباطنة

- الأطفال

- الأنف والأذن

- العظام

- الجراحة

- الرمد

- الأسنان

- القلب

- الجلدية

- خدمات الأشعة والتحاليل

الكشف على 1582 حالة مرضية في قوافل طبية

وكانت قد نفذت جمعية "الحرية لحقوق الإنسان"، برئاسة محمد كامل عرفة، قافلة طبية بمدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً.

وقال رئيس الجمعية إن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف على 380 حالة مرضية، ما بين عظام وأورام وأطفال وقلب، وتم صرف العلاج مجاناً لعدد من الحالات، كما تم تحويل حالات أخرى لإجراء إشعات رنين مغناطيسي.

فكرة القوافل الطبية

وتأتي هذه القوافل في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات.