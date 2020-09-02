بحوث المياه: سدود وادي الأربعين حمت سانت كاترين من كارثة السيول

قال المهندس أشرف النمر، مدير معهد بحوث المياه بسانت كاترين، إن بداية السيل التي تعرضت له مدينة سانت كاترين، أمس، كانت على قمة جبل كاترين، الذي يعد أعلى قمة جبلية في مصر، وليس في جنوب سيناء فقط، ما جعل المياه تنزل بقوة شديدة على وادي الأربعين، محملة بالحجارة على بعد 7 كيلو من المدينة.

ووصل ارتفاع السيل إلى نصف متر، بكمية مياه تتعدى 4 ملايين م2، ولولا سدود الحماية التي جرى إنشاؤها لكان لهذا السيل أثار تدميرية هائلة، حيث تحكمت هذه السدود في حصر السيل بمنطقة وادي الأربعين فقط.

وأوضح مدير معهد بحوث المياه، أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجماعة الدول العربية قامت بتمويل إنشاء 5 سدود إعاقة وتخزين وحقن الخزان الجوفي، تحت إشراف معهد البحوث، مؤكدًا أنه قد ارتفع منسوب الآبار الجوفية بالمنطقة إلى أكثر من 15 متر، وهذا في صالح المزارعين بمنطقة الأربعين.

وأكد أن كمية المياه التي جرى تخزينها تتعدى 50 ألف متر مكعب، تكفي سكان المدينة لمدة 7 سنين لأغراض الشرب فقط.