الجيش اليمني يشن هجوما على مواقع الحوثيين في مريس

شن الجيش الوطني اليمني، اليوم، هجوماً على مواقع الحوثيين في جبهة مريس، شمال محافظة الضالع جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر- نت"، أن وحدات من الجيش الوطني اليمني، شنت هجوماً على مواقع الحوثيين في منطقة القهرة وموقع دار السبعة الاستراتيجي، ومواقع أخرى في جبهة مريس، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين.

وأشار الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 12 عنصراً من الحوثيين؛ فضلا عن عشرات الجرحى، فيما استعاد الجيش اليمني عدداً من الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وكميات من الذخائر المتنوعة، كما جرى تدمير عدد من المعدات والآليات التي كان يستخدمها الحوثيين في استهداف القرى الآهلة بالسكان وإلحاق الضرر بالمدنيين وممتلكاتهم.