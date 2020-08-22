الحوثيون يعترفون بمقتل عدد من قياداتهم في معارك مع الجيش الوطني اليمني

اعترف الحوثيون، اليوم، بمصرع عدد من أبرز قياداتهم العسكرية الميدانية في المعارك المشتعلة مع الجيش الوطني اليمني في عدد من الجبهات في البيضاء ونهم والجوف.

وأقر الحوثيون، بمصرع القيادي البارز العميد "أديب يحي محمد عيضه مرعي" والمكنى بـ "أبو رعد السحاري"، والذي عينه الحوثيون، قائدا للقوات الخاصة في المنطقة العسكرية السادسة التابعة لهم، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وتزعم "السحاري"، وفق مصادر إعلامية، قيادة ما يسمى بكتائب الحسين الهجومية وينحدر من منطقة سحار في محافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثيين وتلقى تدريباته على أيدي "الحرس الثوري الإيراني".

ولم يحدد الحوثيون مكان مصرعه، غير أن مصادر ميدانية، قالت إنه قتل مع عدد كبير من عناصره في جبهات البيضاء.

كما لقي القيادي العسكري البارز في صفوف الحوثيين وقائد ما يسمى مجاميع المناطق الوسطى، العقيد عبدالحميد نصر الشاهري، مصرعه أيضا مع عدد من مرافقيه.

وأقر ناشطون حوثيون، بمقتل قائد كتيبة التدخل السريع، شايف الورد، ونائب قائد ما يسمى بمحور المحجزة محمد أمير أحمد محمد الحوثي.

وخسر الحوثيون، العشرات من عناصرهم وقياداتهم البارزة في المعارك التي تشهدها جبهات البيضاء والجوف ونهم خلال الأيام الماضية، وسط أنباء عن تكتمها على مصرع قيادات كبيرة لم تعلن عنها.