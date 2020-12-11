ناما في حضن جثة الأم.. تفاصيل مقتل شخص وإصابة 2 على يد معاقين ذهنيا

في شقة صغيرة ومتواضعة بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية، يقيم شقيقان معاقان ذهنيًا في العشرينات من عمرهما مع والدتهما، التي تعد نافذتهما على العالم الخارجي، حيث تطعمهما وتلبي لهما كافة الاحتياجات، حيث إنهم غير معتادين على الاختلاط بأحد.

توفيت الأم فجأة، ربما كانت تتألم دون أن يشعرا بذلك، إذ رقدت الأم رقدتها الأخيرة، لا يعرف الشقيقان ما جرى لها، يلعبان معها ويحاولان إضحاكها، لكن الأم لا تستجيب.

لمدة 3 ساعات كاملة يحاول الشقيقان إفاقة الأم دون جدوى، أحدهما حاول وضع الماء في فمها والثاني نام في حضنها، مر الوقت والأم على حالها جثة هامدة بلا حراك، تحرك الشقيقان وخرجا من الشقة للاستغاثة بالجيران، حسب التحريات، لكن أحدا لم يفهم كلماتهما الغامضة، اشتد غضب الشقيقين وقام أحدهما بإخراج سكين وطعن به أحد المارة فقتله وأصاب اثنين آخرين.

تم القبض على الشقيقين وتبين أنهما مصابان بإعاقة ذهنية ولا يستطيعان الكلام فتم إيداعهما المستشفى.

نفت التحريات ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وعدد من الصفحات على "فيسبوك"، من مزاعم عن تعرض بعض المحلات المملوكة لمواطنين بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية، للهجوم من قِبل أحد الأشخاص، ما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة 2 آخرين، إذ تبين عدم صحة المعلومات المتداولة.

وذكرت التحريات أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين شقيقين مقيمين بمنطقة مينا البصل، وثلاثة مواطنين مقيمين بذات المنطقة، وأن الشقيقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعانيان من اضطرابات ذهنية ونفسية، ويقيمان صحبة والدتهما المسنة التى تقوم على رعايتهما.

وأضافت التحريات أن والدة الشقيقين توفيت داخل المنزل مساء يوم الواقعة، وعلى أثر ذلك انتابتهما حالة من الهلع، وخرجا إلى الطريق العام بالمنطقة محل سكنهما، في حالة "هياج"، وبحوزتهما "سكين وعصا"، للاستغاثة بالأهالي في محاولة لإسعاف والدتهما وأثناء استبيان الطرف الآخر للأمر، والاستفسار عن سبب استغاثتهما، قاما بالتعدي عليهم بالضرب دون مبرر، محدثين إصابتهم ما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة اثنين آخرين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشقيقين، وبحوزتهما الأداتان المُستخدمتان في الواقعة، وبمناقشتهما أخذا يهذيان بعبارات غير مفهومة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.