تاجر الموت.. حكاية رجل أعمال ساب الخشب وتاجر في الشباب: الروح بـ80 ألف

" الروح بـ 80 ألف".. كلمات وردت على لسان رجل أعمال بالإسكندرية، خلال التحقيق معه بمعرفة فريق من قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، بتهمة استغلال نشاطه فى تجارة الأخشاب ستارا لتنظيمه رحلات هجرة غير شرعية عبر البحر لمئات الشباب مقابل 80 ألف جنيه عن كل واحد منهم.

وقال المتهم فى التحقيقات إن لديه بالفعل شركة لتجارة وتوريد الأخشاب، لكن النشاط تعرض لهزة عنيفة بسبب عدم استقرار الأسعار وارتفاع الدولار ومصاريف الشحن، ما تسبب فى تراكم الديون عليه فلجأ الى طريقة جديدة لتحصيل ربح سريع مستغلا علاقاته ومقدرته على التزوير.

من داخل شقة مملوكة له بمنطقة المنتزه بالإسكندرية، قام المتهم بإنشاء وكره الخاص لإدارة نشاطه، حيث أذاع مقدرته على تسفير الشباب وإنهاء أوراقهم مقابل 80 ألف جنيه للفرد أو تسفيرهم عبر البحر مقابل 45 ألف جنيه.

بدأ الطلب يتزايد على المتهم وبالفعل نجح فى تسفير عدد كبير من الشباب بينهم عدد كبير عن طريق مراكب الهجرة غير الشرعية عبر البحر، لافتا إلى أنه كان يقوم بتزوير الأوراق المطلوبة للسفر مثل جوازات السفر والتأشيرات والشهادات البنكية بالإضافة إلى كشوف حسابات البنوك

"فضلت شغال كده 3 سنين".. هكذا تحدث المتهم عن الفترة التى زاول فيها نشاطه بشكل سرى فى الوقت الذى لم يتوقف فيه عن تجارة الأخشاب حتى تكون ستارا للثروة التى كونها من تجارة البشر وتسفير المهاجرين غير الشرعيين.

كما اعترف المتهم أنه نجح فى الحصول على تأشيرات رسمية من السفارات بالمستندات والأوراق التى قام بتزويرها، موضحا أنها كانت متقنة بشكل كبير وكان من الصعب اكتشافها أو معرفة إن كانت مزورة أو حقيقية.

وذكرت تحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص صاحب شركة لتجارة وتوريد الأخشاب مقيم بمحافظة الإسكندرية له معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية لإثبات بيانات على غير الحقيقة لعملائه المترددين عليه من المهاجرين غير الشرعيين لتسهيل تهريبهم إلى الدول الأجنبية .. متخذاً من مسكنه بدائرة قسم شرطة المنتزه بمحافظة الإسكندرية مقراً لمزاوله نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه ، وبتفتيش مسكنه عثر على كشوفات حساب بنكية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة" و شهادات خبرة بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة" و نماذج خاصة ببعض الشركات بدون بيانات "معدة للتزوير"، وهاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على مجموعة من نماذج كشوف طبية منسوبة لعدد من المستشفيات وشهادات وصور جوازات سفر لبعض الأشخاص، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بغرض تسهيل استخراج تأشيرات لبعض الدول الأجنبية لراغبى الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية.