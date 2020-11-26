مصدر أمني بكفر الشيخ: الجثث الـ3 المتحللة يرجح أنهم ضحايا هجرة غير شرعية

قال مصدر أمني بمديرية أمن كفر الشيخ، إنه من المرجح أن تكون الجثث الـ3 التي عثر عليها اليوم والأسبوع الماضي، لضحايا هجرة غير شرعية لأفارقة.

ونوه المصدر، إلى أنه عثر على جثة لفتاة منذ عدة أيام، تبين أنها لسيدة تحمل جنسية أجنبية، من خلال أوراق كانت بين طيات ملابسها، ولم تحدد هوية الجثتين اللتيين عثر عليهما اليوم.

وأشار المصدر، إلى أنه عثر على الجثتين في حالة تحلل وغير واضحة المعالم، مضيفا أنه من المرجح أنها حادث هجرة غير شرعية، وقع في عرض البحر المتوسط، وجرفتهم المياة إلى شاطئ بلطيم في كفر الشيخ.

وأكد المصدر، تشكيل فريق بحث لكشف هوية الجثتين، وكشف ملابساتهما بشكل كامل.

كان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا اليوم، من مأمور مركز شرطة بلطيم، بالعثور على جثتين في حالة تحلل، بشاطئي الفنار والنرجس، التابعين لمدينة بلطيم.

فيما عثر منذ عدة أيام على جثة بدون رأس، في حالة تحلل لسيدة، بالقرب من قرية بر بحري، بالقرب من شركة كهرباء البرلس، تبين لاحقا أنها لسيدة أجنبية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ووضعت الجثث تحت تصرف النيابة العامة.

وعثر صيادين خلال رحلة صيد أمام قرية برحري التابعة لمركز البرلس، في مياه البحر المتوسط، بالقرب من محطة كهرباء البرلس الواقعة على الطريق الدولي "بلطيم- الإسكندرية"، على جثة الأسبوع الماضي، لتبدأ النيابة والشرطة في رحلة بحث عن هويتها، خاصة مع تحلل أجزاء كثيرة من جسدها.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان الجثة؛ لإجراء المناظرة اللازمة عليها ومكان تواجدها، ونقلت بسيارة إسعاف لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وقد تحرر المحضر رقم 4931 إداري البرلس، ووجهت النيابة بإجراء تحليل الـ DNA لمعرفة هويتها.