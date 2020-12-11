"قاسم": الانتهاء من رفع كفاءة المحاكم ومكاتب الشهر العقاري مارس المقبل

قال المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، إن هناك تطويرًا ملحوظًا في أبنية المحاكم على مستوى مصر كاملة، موضحًا أن المستشار عمر مروان حقيبة وزارة العدل وجّه بضرورة رفع كفاءة المحاكم والشهر العقاري، لتوفير بيئة مناسبة للقاضي والمتقاضي.

وأضاف "قاسم"، خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على شاشة صدى البلد، أن تجهيز المحاكم على مستوى يليق سيتسبب في عدالة ناجزة، ولهذا كان هناك توجيهات بإعداد خطط عمل، وبالفعل تم ذلك ووضعت خطة لرفع كفاءة المحاكم ومكاتب الشهر العقاري، تنفذ على 3 مراحل.

وتابع مساعد وزير العدل: "المرحلة الأولى، بدأت 15 يناير 2020، وانتهت في 1 مارس 2020، وتم خلالها رفع كفاءة عدد من المحاكم، بإجمالي 91 محكمة جزئية، أما المرحلة الثانية فبدأت 2 مارس 2020، وأنتهت في 30 سبتمبر 2020، وتم خلالها رفع كفاءة 116 محكمة، أما المرحلة الثالثة التي نعمل بها الآن، فبدأت من 1 أكتوبر 2020، ومن المخطط أن تنتهي في 31 مارس 2021، برفع كفاءة 130 محكمة".

وأوضح، أن رفع الكفاءة يترتب عليه أن نجعل مستوى المحكمة من الداخل والخارج، يليق بالدور الذي تقدمه المحاكم في مصر، بحيث يتم توفير بيئة صالحة للعمل للقاضي، ويتم توفير أمكان للمواطن يجلس بها تليق به، مؤكدًا أن الأمور تسير على ما يرام حتى الآن.

وأردف مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، أما ما يخص مكاتب الشهر العقاري، فتم تجزئة عمليات رفع كفائتها هي الأخرى إلى 3 مراحل أيضا، من المقرر أن تنتهي هي الأخري نهاية مارس القادم، مستطردًا: "بوصولنا إلى هذا الموعد، سنكون قد انتهينا من رفع كفاءة جميع مكاتب الشهر العقاري في مصر، فكل المحاكم وكل المأموريات الشهر العقاري في جميع محافظات مصر، سيشملها عمليات رفع الكفاءة".