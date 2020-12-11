الصحة عن موجة كورونا الثانية: عندنا أجهزة تنفس صناعي تكفي مصر كلها

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن بلازما دم المتعافين لاتزال قيد الدراسة، مشيرا الى أن الوضع في المستشفيات مستقر.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن لدينا أسرة كثيرة وأجهزة تنفس صناعي كثيرة ورعايات مركزة، لافتا إلى أن المستشفى الميداني الذي جهزته القوات المسلحة، لتقديم خدمات علاج كورونا، سيجري اللجوء إليها فى حال حدوث أي طوارئ "وإن شاء الله منلجأش ليها".

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن هناك 21 مستشفى عزل، و82 مستشفى حميات وصدر، تقدم خدمات علاج كورونا، ولا داعي للقلق "اطمنوا عندنا أجهزة تنفس صناعي تكفي مصر كلها".

وأضاف أن لقاح فيروس كورونا، سيكون متاحا لجميع المواطنين وستعمل الدولة على توفيره مجانا، مشيرا إلى أن هناك فئات سيكون لها الأولوية في البداية كأصحاب الأمراض المزمنة و كبار السن والفرق الطبية، باعتبار أنهم أكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة مباشرة بالعدوي.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن خروج 207 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 104281 حالة حتى أمس.