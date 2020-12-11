تضامن بني سويف تستقبل "بائع المناديل": وظيفة ثابتة وإعانة عاجلة

استقبلت إحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببني سويف، عم أحمد، بائع المناديل، وابنته ملك، مساء الجمعة، بمركز الاستضافة، التابع للمديرية، مؤكدة على منحه مساعدة عاجلة، لحين استخراج معاش له من "تكافل وكرامة" فضلا عن توفير وظيفة له من الغد براتب 2000 جنيه.

وقالت أبوزيد، إنها كلفت مدير إدارة التضامن الاجتماعى بمركز ببا، بالانتقال إلى قرية بني حمد، التابعة لدائرة المركز، بعد العثور على أحمد حلمي، 55 عاما، ونجلته ملك، 8 أعوام، طالبة بالصف الثالث الابتدائي، بعد تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ببني سويف قصتهما، أثناء جلوسهما أمام قطاع كهرباء بني سويف بميدان المديرية وسط مدينة بني سويف، ليبيعا المناديل بالشارع، في برد الشتاء القارس.

وأوضحت وكيل الوزارة، "تم نقل أحمد حلمى وطفلته إلى مركز استضافة المرأة بحي مقبل بمدينة بني سويف، وسيتم نقله صباح غد إلى وظيفة، بعد توفيرها براتب شهري 2000 جنيه، بالإضافة إلى صرف مساعدة عاجلة له من التكافل الاجتماعي لحين الانتهاء من إجراءات عمل معاش تكافل وكرامة له.

وقال أحمد حلمي، الشهير بعم أحمد بائع المناديل، إنه يقوم ببيع المناديل الورقية بالشارع برفقة نجلته الصغيرة "ملك 7 أعوام"، في عدة مناطق بمحافظة بني سويف والجيزة، وأثناء ذلك التقط أحد الأشخاص صورا له، وبثها على صفحات "فيسبوك".

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا لرجل في الخمسينيات من عمره، وابنته الطفلة، وهما يبيعان المناديل في الشارع، ولا يجدان مأوى لهما إلا داخل نفق المحطة.

وأوضح المنشور الذي تداولته عدد من الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، بأن الرجل يدعى أحمد، ويبلغ من العمر 55 عاما، وابنته 7 أعوام، ويبيعان المناديل أمام مديرية الكهرباء ببني سويف، وأنهما لا يجدان مكانا للنوم فيذهبان إلى نفق المحطة وينامان داخله.

وأكد المنشور بأن الرجل يمتلك عزة نفس، ولا يريد من أحد مساعدة مالية، ولكنه يبحث عن عمل، مثل خفير لأحد الأبراج السكنية، أو مكان يأويه هو وابنته، بحيث يستطيع أن يحافظ على تعليمها، إذ يحرص على أن تذهب للمدرسة مرة واحدة في الأسبوع، نظرا للظروف التي يعيشون فيها.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد كلف الجهات المختصة من فريق التدخل السريع بمديرية التضامن والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، للتوصل والتواصل مع "عم أحمد" لبحث حالته وتوفير ما يلزم لإعاشته وتقديم الرعاية والدعم المطلوب له وابنته، وذلك عقب تداول صورته على موقع التواصل الاجتماعي وما تضمنته من الظروف الإنسانية التي يمر بها "عم أحمد، 55 سنة" وأنه لا يوجد مكان يبيت فيه مع ابنته التلميذة بالمرحلة الابتدائية والتي يحرص على تعليمها وينفق عليها من بيع مناديل.