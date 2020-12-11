افتتاح 5 مساجد جديدة في بني سويف.. وحملات للتطهير بجنوب سيناء

أعلنت أوقاف بني سويف، عن افتتاح 5 مساجد جديدة، اليوم، وهي "الحسن البصري" بالحي الأول، شرق النيل، و4 مساجد أخرى بمركز ناصر، شمال المحافظة، تم تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن إلى 23 مسجدا بجميع أنحاء المحافظة.

وقال الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة أوقاف بنى سويف، إن مسجد الحسن البصرى تم إنشائه على مساحة 600 متر بتكلفه 5 ملايين جنيه، والمساجد الأربعة الأخرى بمركز ناصر على مساحة 1400 متر بتكلفه 10 ملايين جنيه، في إطار حرص وزارة الأوقاف على إعمار المساجد تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأكد وكيل الوزارة أن جميع العاملين بالمديرية يواصلون أعمالهم الموسعة في تعقيم وتطهير المساجد، تحت رعاية وتوجيه من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد ضمن حملة النظافة الموسعة والتطهير والتعقيم لبيوت الله تحت شعار الاهتمام ببيوت الله معنى ومبنى تعظيما لشعائر الله.

ووجهت وزارة الأوقاف الأئمة بالالتزام بموضوع خطبة اليوم الجمعة، والتى حددتها بعنوان "الحفاظ على المال، وحتمية مواجهة الفساد"، مشددة على الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

من جهة أخرى، شنت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، حملة موسعة، اليوم الجمعة، لتعقيم وتطهير المساجد على مستوى المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف،إن الحملة تجرى تحت إشراف عدد من قيادات المديرية ومديري مديريات الأوقاف بكافة مدن المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الاوقاف، أنه جرى تطهير جميع المساجد من الداخل والخارج وتعقيم كافة الاسطح التي تكون عرضة لتلامس المواطنين قبل وبعد أداء صلاة الجمعة، والتأكيد على التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات، و المصلي الخاص بكل مواطن قبل أداء الصلاة، والالتزام بالتباعد من خلال ترك مسافات أمنية بين المصليين.

وأضاف الراوي ، أن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وجه إلى تطبيق كافة التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومتابعة دور العبادة ووضع علامات استرشادية لتحقيق التباعد بين المصلين، وفقًا للمسافات المقررة حفاظًا على سلامتهم، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بدوان عام المديرية لمتابعة المساجد باستمرار.

وأكد أنه لم يجر رصد أي مخالفات، وتطبق الإجراءات الاحترازية بكل دقة من تعقيم داخل المساجد وخارجها، وغلق المساجد عقب أداء الصلاة مباشرًا، وعدم السماح بأي تجمعات بها، مشيرا إلى تخصيص إمام مسجد وعامل بكل مسجد لمتابعة تنفيذ التعليمات والضوابط، والتعامل بكل حزم مع المقصرين.

ولفت إلى حرص لجان المتابعة بالمديرية على التأكد من اتباع التعليمات الإرشادية وعدم الحضور إلى المساجد دون ارتداء الكمامة وإحضار المصلية الخاصة بكل فرد، ووضع علامات أماكن المصلين، وعدم فتح دورات المياه وأماكن الوضوء، واستمرار غلق دور المناسبات، ومنع أداء صلاة الجنازة داخل المسجد، وكذلك أي مناسبة اجتماعية.