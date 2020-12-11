تضامن بني سويف تبحث عن مسن وابنته بعد نشر صورهما على فيس بوك: دون مأوي

قالت إحسان أبو زيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، إن إدارة الدفاع الإجتماعي، جابت شوارع المحافظة لأكثر من 12 ساعة بحثا عن رجل وابنته تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لهما وهما يبيعان المناديل في الشارع، مؤكدين أنهما بدون مأوى، لافتة إلى أن الفريق لم يتمكن من العثور عليهما.

وأضافت أنه فور تداول الصور على موقع التواصل الاجتماعي، تواصلت مباشرة مع إدارة الدفاع الاجتماعي للبحث عن الرجل وابنته، وعلى مدار 12 ساعة كاملة لم نستطع العثور عليهم، أو الوصول إليهم، كذلك ركزنا في منطقة البحث الخاصة بالصور ووسعنا نطاق البحث ولم نعثر عليهم.

وأضافت: "من يعثر عليهما يبلغنا فورا بمكانهما لأن هذا دورنا، وعقب العثور عليهما سنضع الأب في دار فاقدي الرعاية، وسنوفر له الطعام والملابس والسكن، وبالنسبة للطفلة سنضعها في دار الأيدي الأمينة وهناك سيتم الإهتمام بها من مأكل وملبس ومسكن بالإضافة إلى الإهتمام بدراستها وإلحاقها بمدرسة، وكل هذا مجاني تماما"

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا لرجل في نهاية الخمسينيات من عمره، وابنته صاحبة السبع السنوات بمحافظة بني سويف، يبيعان المناديل في الشارع ولا يجدان مأوى لهما إلا داخل نفق المحطة، وأوضح المنشور الذي تداولته عدد من الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، بأن الرجل يدعى أحمد يبلغ من العمر 55 عاما وابنته 7 أعوام، ويبيعان المناديل أمام مديرية الكهرباء ببني سويف، وبأنهما لا يجدان مكانا للنوم فيذهبان إلى نفق المحطة وينامان داخله.

وأكد المنشور بأن الرجل يمتلك عزة نفس ولا يريد من أحد مساعدة مالية ولكنه يبحث عن عمل أو مكان يأويه هو وابنته بحيث يستطيع أن يؤمنها وبأن يحافظ على تعليمها ويحرص على أن تذهب للمدرسة مرة واحدة في الأسبوع نظرا لظروفهما؟

ولاقى المنشور تفاعلا كبيرا بين رواد موقع "فيس بوك" الذين طالبوا من يستطيع أن يقدم المساعدة للرجل وابنته فهو موجود يوميا أمام مديرية الكهرباء ببني سويف.