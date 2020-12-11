الحريري يطالب سلطات لبنان بتنفيذ الحكم في حق المدان بقتل والده

علق رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم، على الحكم الصادر بحق العضو بميليشيا حزب الله، سليم عياش، المدان بالتآمر لقتل والده رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، في تفجير وقع عام 2005.

وقال الحريري، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "العدالة الدولية أصدرت حكمها في قضية الرئيس رفيق الحريري، ورفاقه"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وشدد الحريري، على أن "العقوبة التي أنزلت بسليم عياش يجب وضعها موضع التنفيذ، وعلى السلطات القضائية والأمنية اللبنانية القيام بواجبها في هذا الخصوص".

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حكماً على عضو بميليشيا حزب الله مدان بالتآمر لقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، في تفجير وقع عام 2005، بخمس عقوبات بالسجن المؤبد.

وأدين سليم جميل عياش، في أغسطس الماضي، بالقتل وارتكاب عمل إرهابي، فيما يتعلق بمقتل الحريري و21 آخرين بالهجوم الذي وقع في بيروت.

كما جرت محاكمته غيابياً وهو لا يزال طليقاً، وبرأته المحكمة من ثلاث تهم لعدم كفاية الأدلة، وسيجري تنفيذ الأحكام الخمسة في نفس التوقيت.

جدير بالذكر، أن اغتيال الحريري، أدى إلى دخول لبنان، في أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990، مما مهد الطريق لسنوات من المواجهة بين القوى السياسية المتناحرة.