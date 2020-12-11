"أوقاف المنوفية" تنفي وقف إمام لحديثه عن المال السياسي في الانتخابات

نفي الدكتور كمال السباعي، وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، ما نشره عدد من المواقع الإلكترونية، حول إيقاف إمام وخطيب بإحدى المساجد بمركز الباجور، بسبب تغييره خطبة الجمعة وحديثه عن المال السياسي وتأثيرة على الانتخابات، مما أدي إلى حدوث مشكلات بينه وبين أحد المواطنين داخل المسجد.

وأضاف وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هذا الموضوع عارٍ تماما عن الصحة، ولم يصدر أي قرار في هذا الشأن، قائلا "مفيش أي حاجة من الموضوع ده ومعرفش عنه حاجة"، مؤكدا أنه في حالة صدور أي قرار سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

وأكد شهود عيان من القرية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الإمام تحدث عن المالي السياسي وتدخله في الانتخابات، أثناء خطبة الجمعه اليوم، ما أدى لحدوث حالة من الجدل داخل المسجد بين مواطن والخطيب.

وعلى صعيد متصل، عقدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف اجتماعا موسعا، برئاسة الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، بدأ منذ الصباح الباكر ومستمر حتى الآن، لمتابعة تقارير الأداء الدعوي بالمحافظات، ورصد أي مخالفات وقعت أثناء صلاة الجمعة على مستوى الجمهورية، كذلك التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم وجود مخالفات داخل المساجد.

وتلقت غرفة العمليات 27 تقريرا من الغرف المركزية بالمحافظات، حيث أكدت التقارير المبدئية عدم وجود مخالفات تذكر خلال هذا الأسبوع على مستوى المساجد والمقار الإدارية والجميع ملتزم بالإجراءات الاحترازية، كذلك يتم تعقيم كافة المساجد، بشكل دوري.

وبحسب تقارير المحافظات، تم التأكد من غلق دورات المياه وأماكن الوضوء، بالمساجد حيث تم التنبيه على المصلين بالوضوء في المنزل، والتأكيد على ضرورة اصطحاب المصلى الشخصي، وارتداء الكمامات، فلم يتم السماح بدخول أي مصلٍ لا يرتدي الكمامة، كذلك تم توفير كمامات ببعض المساجد الكبرى.