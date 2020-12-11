بمساحة 90 مترا.. طرح وحدات سكنية مميزة بمدينة رشيد خلال أيام

وحدات سكنية عدة تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بمساحات وأسعار مختلفة في عدد من المدن، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

جاء ذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "سكن لكل المصريين"، وتسلم تلك الوحدات كاملة التشطيب، خلال 36 شهرًا من موعد الإعلان عن الطرح.

ويتبقى 10 أيام على بدء حجز الوحدات السكنية المميزة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة رشيد الجديدة.

تضمن شقق الإسكان المميز 2020 والطرح الجديد لوحدات الإسكان المميز وحدات كاملة التشطيب ضمن محور "الإسكان المتميز"، بعدد 564 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذو طابع ساحلي بمدينة رشيد الجديد.

أما مساحات الوحدات المطروحة تترواح ما بين 90م2 و93م2 ، وبنموذج معماري مميز.

ويبدأ الحجز في تمام الساعة الـ10 صباح يوم الأحد 20 /12/2020 وحتى الساعة الـ11.59 مساء يوم الثلاثاء22/12/2020، أى لمدة يومين، على الموقع الإلكتروني للصندوق.

أما عن أسعار شقق الإسكان المميز 2020 فهى مرفقة بكراسة شروط الحجز على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com).

ويبلغ مقدم حجز وحدات الإسكان المميز 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل دفعة واحدة وغير مجزأة، على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذى تم الحصول عليه) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقي، بإحدى الطرق التالية:

1- التحويل من حساب العميل أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH"، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX).

2- التحويل من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك (تحويل داخلى)، وسيتم إرسال رسالة (SMS)، تُفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة من قيام العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز.