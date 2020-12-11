النمسا تفرض قيودا مشددة على احتفالات رأس السنة بسبب كورونا

بحث المستشار النمساوي سباستيان كورتز، مع حكام الولايات النمساوية التسع، مساء اليوم، فرض قيود على احتفالات رأس السنة وبداية العام الميلادي الجديد؛ بسبب استمرار ارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت مصادر في المستشارية النمساوية، إن نائب المستشار فيرنر كوجلر، شارك في الاجتماعات التي استهدفت تحديد قيود الاتصال الاجتماعي المطبقة في الإجازات القادمة بشكل دقيق.

وأضافت المصادر أن منع الزيارات يكون في فترة الحظر الليلي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، مشيرة إلى السماح بتجمع عشرة أشخاص فقط في فترة الأعياد من 24 إلى 31 ديسمبر الجاري.

ولفتت المصادر، إلى أهمية أن تكون هناك قيود أكثر صرامة في ليلة رأس السنة الجديدة، مضيفة أن هناك اتجاها إلى استئناف الفحوصات الجماعية من فيروس كورونا في جولتها الثانية فى الفترة من 8 إلى 10 يناير المقبل.

فرنسا: 627 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

وفي فرنسا، أظهرت بيانات السلطات الصحية، اليوم، أن عدد المصابين، الذين جرى إدخالهم إلى العناية المركزة بسبب كورونا المستجد، انخفض إلى أقل من 2900 حالة.

وقالت السلطات الصحية الفرنسية، إن 24975 شخصا يتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات من بينهم 2884 في العناية المركزة، وفقا لما ذكرته شبكة "فرانس-24" الاخبارية.

وأعلنت السلطات الصحية أنها سجلت 13406 إصابات جديدة، بالإضافة إلى 627 حالة وفاة.

جدير بالذكر أن عدد ضحايا الوباء بسبب كورونا المستجد في فرنسا، بلغ حتى الآن، 57567 حالة.