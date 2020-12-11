سلامة: قضية الإرهاب استحوذت على حوار السيسي مع صحيفة "لوفيجارو"

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث مع جريدة "لو فيجارو" الفرنسية، عن الإرهاب، الذي تعاني منه فرنسا ومصر على حد سواء، وبالأخص الأخيرة التي دفعت من دماء أبنائها مسلمين ومسيحين، وشرطة وجيش ومدنين، الكثير من الضحايا، نتيجة هذه الآفة المدمرة.

وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت"، من تقديم الإعلامية رانيا هاشم، الذي يذاع على شاشة "extra news"، أن مصر تحملت ما لم تتحمله دولة أخرى في هذا الإطار، والرئيس السيسي، منذ أن بدأ ولايته، وخلال كلمته بالولايات المتحدة، قرع جرس مواجهة الإرهاب، وحذر العالم من هذه الآفة الخطيرة، لكن لم ينتبه العالم إلى هذا التحذير إلا مؤخرا.

وتابع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن حديث الرئيس كان واضحا حينها، بأن الإرهاب ليس له دين، لأننا نواجه الإرهاب كظاهرة، وعلى العالم أن يتحد في مواجهة هذة الظاهرة، فالعالم تنبه مؤخرا لهذا الأمر، وبدأ بالفعل في اتخاذ خطوات فعلية في محاربته للإرهاب، ولهذا أكد الرئيس على هذا المضمون في حواره مع الجريدة الفرنسية.

واستطرد، "الرئيس طالب أيضا، بأن تكون هناك معاقبة للدول، التي تمول وتسلح المنظمات الإرهابية، لأن هذا مهم جدا في تجفيف المنابع، فأي جهد سيبذل، دون تجفيف هذه المنابع، لا يمكن أن يؤتي بثماره، إلا إذا كان هناك توحد من المجتمعات الدولية".

وأشار إلى أن الرئيس تحدث أيضا في حوراه حول السد الأثيوبي، ونقل توجه الدولة المصرية خلال هذا الملف، حيث أوضح أن مصر تتفهم أن يكون للسد الأثيوبي ضرورة في التنمية بتلك البلاد، فمصر لا تعارض هذا الكلام إطلاقا، لكن في الجانب المقابل، مصر لديها موقفا واضحا وصارما أيضا، يؤكد على عدم الإضرار بنقطة ماء واحدة تخص حصة الشعب المصري بمياه نهر النيل.