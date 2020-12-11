وزيرة الصحة: نتفاوض مع "سينوفاك" لتصنيع لقاح كورونا 

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر في مرحلة التفاوض مع شركة "سينوفاك" لتصنيع لقاح كورونا، إذ طلبت القاهرة من منظمة الصحة العالمية، إيفاد خبراء ومتخصصين، ووصلوا إلى مصر وأصدروا تقريرا بقدرة مصر على إنتاج اللقاح.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، "نعمل مع شركة أسترازينيكا، واستقبلت السفير البريطاني أول أمس واتفقنا على الكثير من الخطوات في هذا الصدد، ويوم الجمعة الماضي وقعت مع وزير المالية العقد الذي أرسلناه إلى التحالف الدولي بعد تفويض مجلس الوزراء لنا بقرار من رئيس الوزراء للحصول على 20 مليون جرعة من اللقاحات التي سيتيحها الاتحاد".

وتابعت، "في بداية الأمر أعلن الاتحاد أنه سيقر بعض اللقاح في الشراء وتوزيع اللقاحات المتاحة وأتاح الاتحاد لقاحات موديرنا وفايزر وأسترازينيكا، وطلبت مصر أن يكون لها حق اختيار اللقاح إذا ما تم إصدار الموافقة النهائية، ولم يجرى طرح اللقاحات الصينية لأسباب تتعلق بالتفاوض في الأسعار .. مش حاجة تانية".