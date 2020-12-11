مسؤول أممي: حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية مسألة ملحة

شدد الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، اليوم، على ضرورة تطبيق القرارات الأممية المرتبطة بحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح الميليشيات ومنها القرارات 1559 و1680 و1701، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وقال "كوبيتش" في مقابلة خاصة لقناة "الحدث" الإخبارية، الأمم المتحدة واضحة جدًا بما يتعلق بسلطة الدولة وهي السلطة الشرعية الوحيدة التي يجب أن تكون هنا.

وأوضح أن امتلاك والاستحواذ على السلاح من أي مجموعة بما فيها حزب الله خارج سلطة الدولة غير مقبول ولا يجب أن يكون مقبولا، أنها مسؤولية سلطة الدولة الاهتمام بهذا الأمر، أما موقف الأمم المتحدة فنحن نعتبر أن الحل الأمثل هو بتطبيق القرارات الدولية 1559 و1680 و1701، هذه القرارات تنص بوضوح أن أي جهة لديها سلاح خارج سلطة الدولة لا يتوافق مع القرارات الدولية".

ودعا الممثل الاممي، الساسة اللبنانيين إلى تشكيل حكومة دون تردد، مؤكدًا أن المجتمع الدولي لن يتولى زمام الأمور في لبنان لكن على السياسيين القيام بواجبهم.

ولفت كوبيتش إلى أن كل الاجتماعات للأمم المتحدة تشدد على رسالة واحدة، الدولة يجب أن يتم إدارتها، والدولة عليها تحمل المسؤولية، والعمل بطريقة مسؤولة وشفافة لإدارة الوضع"، مشيرًا إلى أن اهم رسالة من اجتماع مجلس الأمن كانت تشكيل حكومة بدون تردد وهي الرسالة نفسها من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأيضًا اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، الذين شددوا على الحاجة لتشكيل حكومة بأسرع وقت.

وأضاف الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان: "المجتمع الدولي لن يأتي ويستلم لبنان ويديره، لكن الرسالة تطلب من القيادات اللبنانية قوموا بعملكم، وعلى الشعب اللبناني الوقوف لأنفسهم فهم لفظوا الطبقة السياسية في 17 أكتوبر الماضي، وهم قدموا افضل مثل لما يمكنهم القيام به"، مبينًا "نقف إلى جانب الشعب اللبناني ومطالبه بمحاربة الفساد وضرورة المحاسبة".

وأكد كوبيتش، أن الأزمة اللبنانية تُحلّ داخليا بين الفرقاء اللبنانيين، مضيفًا أن مواجهة سيطرة حزب الله على لبنان لا يتم إلا داخليا عبر الساسة اللبنانيين.

وردًا على سؤال حول المضايقات لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" بالجنوب قال المبعوث الأممي الخاص في لبنان، إنه يجب تأمين حرية تنقل القوات الدولية، وقال "تطوير قدرات اليونيفيل العسكرية والأمنية على أجندة مجلس الأمن لتنفيذ 1701".

واختتم كوبيتش، أن انتشار الجيش بشكل موسع على الحدود مع سوريا ضرورة ملحة.